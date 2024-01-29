Вечеринки в Белфасте, гарем и нападение на полицейских. Знаем, почему Англия без титулов

1706552541

вчера, 21:22

Рэшфорд догоняет напарников по сборной.

Маркус выбросил финт школьника

Дети изредка врут о плохом самочувствии, чтобы не идти в школу. Рэшфорд не ребенок, но заявил о «болезни» после посещения ночного клуба в Белфасте. Судя по выражению лица на фото, Маркус был пьян. «Заходил перекусить» в ночной клуб в почти 300 километрах от Манчестера два дня подряд. Фанаты возмущены, что их кормят глупой версией. Рэшфорд проиграл конкуренцию аргентинцу Гарначо слева и Хёйлунду в центре нападения. Если не бросит пить, то разрушит карьеру. Взрослый мужчина с огромной зарплатой будет оштрафован. Кроме проблем в МЮ , Рэшфорд не зажигает в атаке сборной Англии на левом фланге, помогая Кейну.

Уокер много лет жил на две семьи

Кайл хорошо играл в футбол, но в сборной важен не только класс, а также наличие мозгов и чувства долга. Уокер безответственный человек. Недавно пьяным пришел в бар, снял штаны и показывал член женщинам в заведении. У него трое детей с законной женой и двое с любовницей. Когда обман раскрыли, Кайл побежал извиняться, ведь супруга на шестом месяце беременности. Жена и любовница бросили Уокера, хотят обобрать до нитки, ведь изменял им с другими. Почему эта дичь важна для Англии? Любовница привозила детей в расположение сборной, её все в команде знали. У тренера Саутгейта нулевой авторитет, если у него под носом такое происходило.

Магуайр получил срок за нападение

Напади Харри с друзьями на полицейских в США , то получил бы на месте пулю. Сначала избил на курорте других англичан, а потом набросился на греческих полицейских. В суде поведение защитника МЮ оценили в 21 месяц условного заключения. Адвокат «отмазал», обычному туристу светил бы реальный срок. Нападение на полицейских это серьезное преступление, как и попытка подкупа – хватило ума тыкать деньги в участке. Саутгейт вечно защищает Харри, но у того нет таланта Рио Фердинанда, который однажды играл пьяным за «Вест Хэм» против «Арсенала». Как только Магуайр отвлекается от работы, то следуют жесткие ошибки на поле.

Грилиш всегда в шаге от алкоголизма

Никакого секрета, об этом говорит сам Джек. Ирландская кровь нередко разбавлена с водкой. Грилиш сильнее остальных напоминает Гаскойна из-за нездоровой любви к крепкому алкоголю. Как и Уокер, Джек умеет держать форму, невзирая на вечеринки. Также у Грилиша вроде бы нет любовниц, что упрощает восстановление. Но Гвардиола видел записи, на которых пьяные Грилиш и Уокер тащат пьяного Мареза по шумной улице Манчестера. Поэтому Рияд ушел из клуба, бельгиец Доку в составе «Манчестер Сити», Уокеру ищут замену, а Грилиш на лавке. Надеемся, Джек соберется, ведь он талантливый, хотя и хулиган.

Санчо проводит ночи за видеоиграми

В Дортмунде заявили, что у Джейдона никогда не было проблем с дисциплиной. Неправда. Вингера наказывали за опоздания на тренировки. По ночам играл с Погба, Лингардом и Рэшфордом в шутеры, засыпал под утро. Бессонные ночи ведут к плохой отдаче. В Манчестере проблем меньше не стало. Тен Хаг решил, что наплевательское отношение Санчо вредит коллективу. Джейдон не смолчал и отказался извиняться. Вывод – Саутгейт не может положиться на талантливого игрока. Повезло, что Сака из «Арсенала» профессиональнее. Но никогда не знаешь, кто пригодится для выхода на замену в матче Англии и Франции. Санчо не поехал на чемпионат мира, британцы вылетели.

Пьяный Пикфорд полез в драку в баре

У Англии есть неглупые парни. Беллингем в 20 лет думает о футболе в составе «Реала». Райс, хотя каждое лето пьет с другом Грилишем на Ибице и в Лас-Вегасе, набрал форму в «Арсенале». Кейн профессиональный атлет, что доказывает голами в «Баварии». Но даже вратарь сборной Англии в Сандерленде пьяным ввязался в драку в баре, поскольку его подкалывали на тему «коротких рук тираннозавра» и задели в итоге словами невесту. Пикфорд признался, что тот скандал заставил его задуматься о поведении знаменитого человека:

Я обычный парень, но также представитель сборной Англии. Мне надо учиться, как стать мужчиной и повзрослеть. После того инцидента стал выкладываться ещё сильнее. Теперь у меня маленький ребенок, моя жизнь изменилась. Веду совершенно другой образ жизни, чем раньше, и это здорово.

Поведение за полем имеет значение в современном футболе, где требования к атлетам выросли. Не надо приводить в пример времена чемпиона мира Гарринчи, который страшно пил. Не надо рассказывать о победах Ромарио. Форвард чудил, что даже бразильцы вышвыривали «Коротышку», когда скатился в вечный карнавал. И не терпели позже пьяные выходки Роналдиньо. Теперь «селесао» более двадцати лет без кубка мира, ведь Неймар и некоторые его напарники не примерные профессионалы, а избалованные миллионеры с поведением первокурсников из пьяной общаги.

Англичане не отстают. Бедный Кейн, с такими напарниками по сборной сложно стать чемпионом Европы. Тяжело воевать за трофеи с людьми, которые не ценят усилия окружающих. Даже Франция, когда Дешам допустил провисание дисциплины на Евро-2020, рано вылетела от Швейцарии, а французы по составу и игре не слабее, чем британская сборная. Саутгейту на заметку, накануне важнейшего турнира в жизни некоторые английские игроки пустились во все тяжкие. Невозможно на сто процентов отдаваться футболу, если у тебя вечеринки, виски рекой, а двух жен мало, нужны любовницы. Усталость от недосыпа, вечные ссоры с женщинами, разборки с тренерами в клубах – всё это бьет по сборной Англии, вечной неудачнице крупных турниров.