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«Нельзя договориться с тем, кто хочет вас ограбить». Тебас — о Суперлиге

вчера, 20:39

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий на тему конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом касательно вопроса Суперлиги.

Когда кто-то хочет вломиться в ваш дом, у вас не получится договориться с тем, кто хочет вас ограбить. Намерение Флорентино Переса состоит в том, чтобы большие клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами, получили власть над футболом в Европе. А остальные – просто вассалы, которые обязаны быть довольны тем, что им дают.

Фундаментальные разногласия, которые существуют между мной и Флорентино, заключаются в совершенно противоположных стратегиях профессионального футбола, как на национальном, так и на европейском уровнях. Здесь нет компромиссов: все либо черное, либо белое. Нет серого цвета.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
влияние и деньги !
вокруг этого все конфликты и вертятся !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:48
Судя по словам Тебаса. Тебасу конкурент не нужен в ограблениях.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:35
Новое вырастает на основе старого. Что посеешь, то и пожнёшь. Посеешь ветер, пожнёшь бурю. Яблоко от яблони недалеко падает и т. д. веками. Народ уже давно всё приметил. Ядовитые пауки в банке.
Интерес
Интерес
вчера в 21:17
И старые институты футбола преступные,и новые претендуют на первенство среди состоятельных негодяев. Пусть грызутся,в стремлении воспитать "Крысиного короля",а потом ему по башке ломом-и все дела!
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
Не найдет)...в европе уже давно другие оттенки и цвета...срамота короче...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:16
А разве сейчас "Большие клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами, не имеют власть над футболом в Европе"???

Разве кто нибудь за последние 15 лет выигрывал ЛЧ командой составом не под млрд ???

Все миллиардники...и МС...и Реал...и Бавария...и Челси
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:14, ред.
АбаржаЦа! )

Тебас - пас.к...дник коих поискать..., однако правду жизни он усвоил чётко: "Кто первым громко тявкнул, тот и прав"
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:05
Если понадобится Флорентино Перес найдет компромиссы...)
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