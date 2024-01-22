«Нельзя договориться с тем, кто хочет вас ограбить». Тебас — о Суперлиге

Глава Ла Лиги дал комментарий на тему конфликта с президентом «Реала» касательно вопроса Суперлиги.

Когда кто-то хочет вломиться в ваш дом, у вас не получится договориться с тем, кто хочет вас ограбить. Намерение Флорентино Переса состоит в том, чтобы большие клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами, получили власть над футболом в Европе. А остальные – просто вассалы, которые обязаны быть довольны тем, что им дают.

Фундаментальные разногласия, которые существуют между мной и Флорентино, заключаются в совершенно противоположных стратегиях профессионального футбола, как на национальном, так и на европейском уровнях. Здесь нет компромиссов: все либо черное, либо белое. Нет серого цвета.