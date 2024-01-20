«Аль-Иттихад» недоволен поведением Бензема

Руководство саудовского «Аль-Иттихада» недовольно поведением французского форварда Карима Бензема. Недавно игрок уехал из расположения клуба и отсутствовал более 17 дней.
Теперь в «Аль-Иттихаде» намерены провести закрытое собрание, на котором будет обсуждаться будущее француза.
То ли дело дырявый, оказавшись в Европе никому не нужен из топ команд, он с лихвой отрабатывает бабло, даже выдуманная Мендешем премия игроку из саудовского клуба досталась.
Кстати выдуманная премия бывшем агентом дырявого, но с которым прекрасные отношения Мендешем, до дырявого давалась только один раз.
В 2021 году её дали обиженному поляку, за то, что ему не достался ЗМ, а в 2023 году Мендеш (видать шейхи хорошо заплатили) он дал её дырявому за рекламу.
То ли дело дырявый, оказавшись в Европе никому не нужен из топ команд, он с лихвой отрабатывает бабло, даже выдуманная Мендешем премия игроку из саудовского клуба досталась.
Кстати выдуманная премия бывшем агентом дырявого, но с которым прекрасные отношения Мендешем, до дырявого давалась только один раз.
В 2021 году её дали обиженному поляку, за то, что ему не достался ЗМ, а в 2023 году Мендеш (видать шейхи хорошо заплатили) он дал её дырявому за рекламу.