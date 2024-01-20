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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Иттихад» недоволен поведением Бензема

вчера, 09:48

Руководство саудовского «Аль-Иттихада» недовольно поведением французского форварда Карима Бензема. Недавно игрок уехал из расположения клуба и отсутствовал более 17 дней.

Теперь в «Аль-Иттихаде» намерены провести закрытое собрание, на котором будет обсуждаться будущее француза.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:39
не обижайте мастера !
d8ybnp6z296b
d8ybnp6z296b
вчера в 12:17
Пусть читают контракт и действуют в соответствии с тем как написано.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:14
Зря Бензема так ведет себя - арабы могут испортить жизнь.
ОПС
ОПС
вчера в 10:17
Интересно посмотреть, что там у него в контракте прописано. Но наказание в любом случае должно последовать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:01
Да как посмел этот французенка пренебрегать нами?
То ли дело дырявый, оказавшись в Европе никому не нужен из топ команд, он с лихвой отрабатывает бабло, даже выдуманная Мендешем премия игроку из саудовского клуба досталась.
Кстати выдуманная премия бывшем агентом дырявого, но с которым прекрасные отношения Мендешем, до дырявого давалась только один раз.
В 2021 году её дали обиженному поляку, за то, что ему не достался ЗМ, а в 2023 году Мендеш (видать шейхи хорошо заплатили) он дал её дырявому за рекламу.
drug01
drug01
вчера в 09:55
Бензема знает свою цену поэтому проявляет такие вольности. Надо смотреть на результат его игры!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:53
Бывает и такое со звёздами мирового футбола ⚽️. Зазвезденьство !))
lotsman
lotsman
вчера в 09:51
Ну не хочет он играть в Аравии. Он уже давал понять это.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:49
Еще бы, они ожидали от Бензема Роналду, но он оказался Бенземой,
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