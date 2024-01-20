«Аль-Иттихад» недоволен поведением Бензема

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вчера, 09:48

Руководство саудовского «Аль-Иттихада» недовольно поведением французского форварда . Недавно игрок уехал из расположения клуба и отсутствовал более 17 дней.

Теперь в «Аль-Иттихаде» намерены провести закрытое собрание, на котором будет обсуждаться будущее француза.