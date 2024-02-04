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Дубль Гарначо помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»

вчера, 18:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 23-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 23-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд. На 49-й минуте Алехандро Гарначо удвоил преимущество МЮ. На 84-й минуте Гарначо оформил дубль.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте (38 очков), «Вест Хэм» занимает 7-е место (36 очков).

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»
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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:25
Ни че нового от пенсионера. Ждать игры от клуба не приходиться. Одно мучение.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:21
Хёйлунд даже начал забивать, Гарначо тоже разошёлся, по ходу Тен Хага пока рано списывать)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:06
Неплохой перформанс от МЮ.. Гол Хейлунда хорош.. 👍
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Астон Вилла прояснит ситуацию с этим мощным началом года от МЮ.

А пока ... Ньюкасл, Шеффилд и ВХ - такие себе соперники.

P.S. Однако, если исходить из фактического - игрового и морального состояния МЮ, то да, сей факт можно принять как достижение.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:24
Вдохновлённый своим кумиром!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:12
2024 МЮ начал мощно. Пока без поражений
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:04, ред.
Неужто до голландца дошло по поводу старта в основе Гарначо ?
Аргентинский мотор, в отличии от своих успокоившихся после 3 : 0 партнёров, всё равно продолжал бороться и идти в нападение. Вот чего нет у остальных из МЮ.
По игре, да, заслуженная командная победа Юнайтед.

Ну а ВХ...., тут всё при парнях: наколки, причёски, рост, бицепсы, икроножные мышцы как у слонов..., всё, окромя мужского достоинства - умения и желания сражаться через не могу/не хочу, когда проигрываешь. Такое безвольное поведение вообще несвойственно АПЛ.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:04
Хороший матч провел МЮ. С победой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:02
МЮ Тен Хага идёт на поправку, похоже) Но вот до какого уровня поднимется, интересно, посмотрим, молодёжь неплохая есть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
После таких результатов продлить надо бы 10Хага))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:58, ред.
С Победой Красные е Дьяволы!!! GGMU!!! Отсылка на памятник перед стадионом!!!
Гость
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