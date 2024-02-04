Дубль Гарначо помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 23-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 23-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд. На 49-й минуте Алехандро Гарначо удвоил преимущество МЮ. На 84-й минуте Гарначо оформил дубль.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте (38 очков), «Вест Хэм» занимает 7-е место (36 очков).
Аргентинский мотор, в отличии от своих успокоившихся после 3 : 0 партнёров, всё равно продолжал бороться и идти в нападение. Вот чего нет у остальных из МЮ.
По игре, да, заслуженная командная победа Юнайтед.
Ну а ВХ...., тут всё при парнях: наколки, причёски, рост, бицепсы, икроножные мышцы как у слонов..., всё, окромя мужского достоинства - умения и желания сражаться через не могу/не хочу, когда проигрываешь. Такое безвольное поведение вообще несвойственно АПЛ.
Аргентинский мотор, в отличии от своих успокоившихся после 3 : 0 партнёров, всё равно продолжал бороться и идти в нападение. Вот чего нет у остальных из МЮ.
По игре, да, заслуженная командная победа Юнайтед.
Ну а ВХ...., тут всё при парнях: наколки, причёски, рост, бицепсы, икроножные мышцы как у слонов..., всё, окромя мужского достоинства - умения и желания сражаться через не могу/не хочу, когда проигрываешь. Такое безвольное поведение вообще несвойственно АПЛ.