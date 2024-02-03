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Сборная Кот-д'Ивуара вышла в полуфинал Кубка Африканских Наций

вчера, 23:16
МалиЛоготип футбольный клуб Мали1 : 2Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарЗакончился в доп. время

Сборная Мали уступила команде Кот-д'Ивуара в 1/4 финала Кубка Африканских Наций (1:2).

Адама Траоре мог вывести хозяев поля вперед на 16-й минуте, но не реализовал пенальти. Нене Доргелес обеспечил команде Мали преимущество на 71-й. Симон Адингра на 90-й счет сравнял, а победный гол забил Умар Диаките на 120+2-й.

У гостей на 43-й за вторую желтую карточку с поля был удален Коссону Одилон, подобным образом был дисквалифицирован и Диаките на 120+3-й.

В полуфинале Кот-д'Ивуар встретится со сборной ДР Конго.

В другом поединке сборная Нигерии одолела команду Анголы.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:21
А ведь многие" Слонов' уже "списали" с чемпионата Азии ещё во время группового этапа.
b7ke6fd7fvbr
b7ke6fd7fvbr
вчера в 23:25
Сборная Мали достойно сражалась против Кот-д’Ивуара на Кубке Африканских Наций, но, к сожалению, уступила. Обидное поражение, учитывая, что команда была так близка к выходу в полуфинал. Впрочем, Кот-д’Ивуар показал отличную игру и заслуженно вышел в полуфинал.
Гость
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