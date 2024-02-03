Сборная Кот-д'Ивуара вышла в полуфинал Кубка Африканских Наций

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вчера, 23:16

Сборная Мали уступила команде Кот-д'Ивуара в 1/4 финала Кубка Африканских Наций (1:2).

Адама Траоре мог вывести хозяев поля вперед на 16-й минуте, но не реализовал пенальти. Нене Доргелес обеспечил команде Мали преимущество на 71-й. Симон Адингра на 90-й счет сравнял, а победный гол забил Умар Диаките на 120+2-й.

У гостей на 43-й за вторую желтую карточку с поля был удален Коссону Одилон, подобным образом был дисквалифицирован и Диаките на 120+3-й.

В полуфинале Кот-д'Ивуар встретится со сборной ДР Конго.

В другом поединке сборная Нигерии одолела команду Анголы.