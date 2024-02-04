«Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили

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сегодня, 01:01

«Жирона» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в 23-м туре Ла Лиги (0:0).

Полузащитник команды гостей Арсен Захарян провел всю игру в запасе, он восстанавливается после травмы.

После матча «Жирона» идет на 2-м месте (56 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю позицию (37 баллов).