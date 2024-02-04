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«Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили

сегодня, 01:01
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Жирона» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в 23-м туре Ла Лиги (0:0).

Полузащитник команды гостей Арсен Захарян провел всю игру в запасе, он восстанавливается после травмы.

После матча «Жирона» идет на 2-м месте (56 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю позицию (37 баллов).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 16:13
Спасибо!
112910415
112910415
сегодня в 15:47
Жирона, нужно второе дыхание, срочно !
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 15:45
Молодец
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:43
Ну этот сезон тяжёлый для других.
therapy
therapy
сегодня в 14:30
На мой взгляд у Мичела не получается перестроить игру по ходу матча, с Мальоркой только прошло из последних матчей.
sihafazatron
sihafazatron ответ James Patterson (раскрыть)
сегодня в 14:00
Да ливер щас набрал ход, могут взять апл. Для меня они главные фавориты
А вот Жирона на классе возьмет лол-лигу)))
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 13:38, ред.
Р/С, просто не дал Жироне разбежаться и сыграть в её пацанскую беготню. Правильно выбрали тактику, даже не стратегию, сыграли внимательно, прессинговали, изучили, и, без того, понятную игру Жироны, и не проиграли. Другими словами- сыграли так, чтобы не дать сыграть сопернику. Я далек от того, чтобы считать, что у Жироны сели батарейки. Это не так. Другое дело, что если игра команды предсказуемая и простая, если развивается, всегда, по единому сценарию, то её легко читать, а значит- предотвратить. Еще раз говорю- игра Жирона, простая как угол дома. Это не игра Реала- дворянская, интеллигентная, элитная. Это, даже не игра Атлетико- с его, не самым изысканным футболом, но надежным и просчитанным. Вот скоро игра Атлетико-Жирона. Посмотрим, учел ли, опытный и мудрый Симеоне, ошибки прошлой игры, когда купился на дворовую беготню соперника и проиграл, или же, снова, ввяжется в перестрелку с Жироной. Поглядим, должно быть интересно...
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
И чемпионство и победа в лч и Месси на Камп Ноу и разгромы и тики-така и величие всё это именно в прошлом,тут ты прав!
А сегодня ты сам знаешь,сезон без титулов,уход Хави,у Барсы нет денег и "рычаги" которые не помогли!
James Patterson
James Patterson ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Мечтай
Жирона в 6 последних матчах 3 ничьи. Фанаты Реала "за" если они продолжат так усыпить убедительность:)
Кстати, Ливерпуль чемпион в этом году
James Patterson
James Patterson ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 12:33
А куда делась конкуренция барсы?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 12:22
Нам - это всем любителям испанского футбола. Прошлый сезон был тяжёлым для Реала.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Кому вам? Или ты про Реал? Что же Реал в прошлом году не составил конкуренцию?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24
Жирона-чемпик!) Специально в ничью сыграли, чтобы усыпить бдительность реала, а на следующей неделе покажут чемпионскую игру!))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:20
У Реала сегодня игра с Атлетико. Последние два матча с Атлетико Реал в основное время завершил ничейными результатами. Один раз выиграл в доп время, один раз проиграл.
Рано говорить, что интрига чемпионата Испании пропала.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:54
Жирона сдалась, сели батарейки, Реал опять чемпион.
hadyuu82d4su
hadyuu82d4su
сегодня в 07:09
Эх Жирона теряет необязательные очки , лишает нас интриги на финише
therapy
therapy
сегодня в 07:04, ред.
От Реала вообще голов не ждал, Реал мало забивает, больше играя на контратаках, тем более знали что Жирону надо держать на контроле, ну а Жирона, как здесь уже упоминалось проседает на длиной дистанции Ла Лиги.
Ев17
Ев17
сегодня в 06:50
Не Арсен не забивает, команда так играет, вот нет его, и что, голы посыпались ? Болею за РСО из-за нашего парня, но играет команда крайне скучно. Понятное дело, очки нужны, но всё же ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:25
От Реала по потерянным уже 4... Мечты не сбываются?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:07
Макс, я не спорю. Согласен, любой винтик выпадающий из общей системы- нарушает её продуктивность и привычный ритм или режим работы. В данном случае, я, только персонально- про Довбика, которого, неплохо знаю и помню по ЧУ.
Вчера, новоиспеченный президент ФФУ А.Шевченко подал идею: брать на строгий персональный учет, лично, всех украинских футболистов играющих за пределами Украины, а конкретно- в Европе. Не хочу развивать тему и политику, но дyмаю, ты понимаешь, о чем я...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
Я всё это прекрасно понимаю, Виктор. И со всем согласен, но с одной оговоркой.
Довбик пусть и жлоб неуклюжий, но он важный винтик системы Митчела: винтик, который вращается в ту или иную сторону плавно - без скрипов и подклинивания, ровно на тот угол, который требуется.
Я к чему: его природная исполнительность пришлась вовремя и к месту. Поэтому он очень важен в нападении...Именно сейчас.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:55, ред.
Макс, не делай из Довбика грозу вратарей. Я отлично помню его, и по играм в ЧУ, и в играх за сборную Украины. Обычный футбольный жлоб, страшно примитивный по футбольному, и, как говорят в Украине- "незграбний", тоесть, неуклюжий. А можно сказать и по другому- ни ума, ни фантазии. То что ты говоришь, что Жирона, при потере мяча сразу вступает в отбор, ну, Макс, нечто подобное, я уже наблюдал в чемпионате России, пару лет назад... И хочу тебе сказать, что такой футбол, как показывает практика- недолговечен и очень энергозатратный. Возможно, в Жироне, игроки физически сильнее и выносливее, возможно, их на больше хватит. Но играть еще долго, а прессинговать в каждой игре- очень непросто, для этого нужен определенный класс и мастерство, не только физика. Ладно, не будем предвосхищать события, поглядим... Сегодня столько интресного, и Реал-Атлетико, и Арсенал- Ливер!!! Глаза разбегаются!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Нежданчик получился , без забитых мячей.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:38
Эх, Жирона. Ты давай не начинай сливать. Гонка за чемпионство нужна нам.
баск
баск
сегодня в 01:22
Сосьедад, пожалуй, успешно выполнил свою главную задачу на этот матч- не дать Жироне как следует разбежаться..

РС упорно прессинговал, целеустремлённо цементировал центр поля и в конечном счёте закупорил все возможности для каталонцев.
В первом тайме эти возможности у Жироны ещё появлялись, но затем она сникла
и становилось всё менее понятно, как она смогла бы забить.

Бросался в глаза содержательный момент- в отсутствие Довбика баски бесстрашно фолили на дальних подступах к своей штрафной, полагая (и, как оказалось, справедливо), что без Довбика вертикальные и диагональные кроссы со стандартов в их штрафную никакой опасности не несут..

В общем, загнуть Сосьедад Жироне не удалось, снова потеря очков и дальнейшая борьба для неё осложнилась.
Мичелу надо что-то придумывать как противостоять Реалу 10-го числа, т.к. поражение от сливочных может её добить..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Читают их? Если только в теории. На практике я пока этого не заметил.
Тут не в чтении дело, а в скамейке, вернее в её отсутствии. Как сегодняшний пример: Довбик не играл, а полноценной замены нет. Вот xG и вылез. Ну а моё отношение к этой новомодной хрени ты знаешь, - она обратно пропорциональна классу исполнителей. Бавария, Реал и МС не дадут соврать.
Capral
Capral
сегодня в 01:18
Посмотрел немного 1-го тайма. Несмотря на потерю очков Жироной, хоронить команду рано, но похоже- силы постепенно покидают, как и ожидалось... Многозначительной и показательной, была острейшая атака Р/С на первых минутах игры, когда последовал разрезающий пас гостей, за спину обороне хозяев, с опаснейшим прострелом, который удалось ликвидировать. Не знаю, возможно, для кого-то, это покажется не самым главным, но я уже не впервые вижу подобные огрехи в обороне Жироны. Кто-то скажет, что это- отдельные ошибки защиты. Я же считаю, что это комплексные провалы. Так было в матче с Севильей, так было сегодня и так, наверняка еще будет... Как правило, подобные ошибки встречаются при отсутствии системы в игре команды. А сегодня, команда потеряла важнейшие очки, с, не самым грозным соперником. Ближайшие игры Жироны покажут, насколько, команда готова к серьезной борьбе за медали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:14
Могла, но xG у РС больше был за игру) И, вообще, у "Жироны" во всех последних матчах проблема с xG) Читают их уже.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:11, ред.
Каждый стандарт Жироны либо сразу несёт прямую угрозу воротам соперника, либо разыгрывается, как домашняя заготовка. Крайние нападающие у Жироны просто шикарны: быстрые, крепкие, напористые. Ну и тактически ничего лишнего команда не изображает: если потеря мяча, то все перестраиваются и идут в отбор; как только перехват - минимум средних перепасовок и разгон атаки.
Если одним словом - Митчел с парнями на тренировках зря время точно не теряют.
Что до игры... И вроде и Сосьедад временами поддавливал, но реальная острота в нападении фактически исходила только от каталонцев. В конце Жирона так и вовсе могла забить дважды, но Сосьедад отскочил.
Гость
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