«Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили

«Жирона» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в 23-м туре Ла Лиги (0:0).
Полузащитник команды гостей Арсен Захарян провел всю игру в запасе, он восстанавливается после травмы.
После матча «Жирона» идет на 2-м месте (56 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю позицию (37 баллов).
Если одним словом - Митчел с парнями на тренировках зря время точно не теряют.
Что до игры... И вроде и Сосьедад временами поддавливал, но реальная острота в нападении фактически исходила только от каталонцев. В конце Жирона так и вовсе могла забить дважды, но Сосьедад отскочил.
Если одним словом - Митчел с парнями на тренировках зря время точно не теряют.
Что до игры... И вроде и Сосьедад временами поддавливал, но реальная острота в нападении фактически исходила только от каталонцев. В конце Жирона так и вовсе могла забить дважды, но Сосьедад отскочил.
РС упорно прессинговал, целеустремлённо цементировал центр поля и в конечном счёте закупорил все возможности для каталонцев.
В первом тайме эти возможности у Жироны ещё появлялись, но затем она сникла
и становилось всё менее понятно, как она смогла бы забить.
Бросался в глаза содержательный момент- в отсутствие Довбика баски бесстрашно фолили на дальних подступах к своей штрафной, полагая (и, как оказалось, справедливо), что без Довбика вертикальные и диагональные кроссы со стандартов в их штрафную никакой опасности не несут..
В общем, загнуть Сосьедад Жироне не удалось, снова потеря очков и дальнейшая борьба для неё осложнилась.
Мичелу надо что-то придумывать как противостоять Реалу 10-го числа, т.к. поражение от сливочных может её добить..
РС упорно прессинговал, целеустремлённо цементировал центр поля и в конечном счёте закупорил все возможности для каталонцев.
В первом тайме эти возможности у Жироны ещё появлялись, но затем она сникла
и становилось всё менее понятно, как она смогла бы забить.
Бросался в глаза содержательный момент- в отсутствие Довбика баски бесстрашно фолили на дальних подступах к своей штрафной, полагая (и, как оказалось, справедливо), что без Довбика вертикальные и диагональные кроссы со стандартов в их штрафную никакой опасности не несут..
В общем, загнуть Сосьедад Жироне не удалось, снова потеря очков и дальнейшая борьба для неё осложнилась.
Мичелу надо что-то придумывать как противостоять Реалу 10-го числа, т.к. поражение от сливочных может её добить..