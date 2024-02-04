«Динамо» ушло от поражения в матче против южнокорейского клуба

«Динамо» сыграло вничью с южнокорейским клубом «Канвон» (2:2) в товарищеском матче.
На 5-й минуте первый гол в игре забил футболист «Канвона» Ян Мин Хёк. На 8-й минуте Ли Сан Хон удвоил преимущество южнокорейской команды. На 18-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин с пенальти отыграл один гол. На 56-й минуте Егор Назаренко сравнял счёт.
В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 8 февраля.
Если вчерашний состав играл в нечто похожее на футбол, то сегодняшний
бОльшую часть времени ползал по полю на манер сонных мух, за редким
исключением.
К тому же в раме стоял Кудравец, проводивший первый матч за Динамо и
допустивший пару нехороших косяков.
Под стать ему был и Зайдензаль, который, в отличие от Лепского, почувствовать себя в главной команде хоть немного своим пока никак не может.
Единственное светлое пятно матча- Окишор и Назаренко, получившие на этот раз целый тайм времени и соорудившие на пару симпатичную банку в начале второго тайма, сравняв счёт.
Так же тайм времени имел Чупаёв, на этот раз не забивший, но заработавший пенальти, реализованный Тюкавиным.
На этом, пожалуй, и всё о матче.
В общем, просто побегали трусцой по травке, хотя и уход от поражения со счёта 0:2, как и вчерашний состав, всё же потренировали..)))
Если вчерашний состав играл в нечто похожее на футбол, то сегодняшний
бОльшую часть времени ползал по полю на манер сонных мух, за редким
исключением.
К тому же в раме стоял Кудравец, проводивший первый матч за Динамо и
допустивший пару нехороших косяков.
Под стать ему был и Зайдензаль, который, в отличие от Лепского, почувствовать себя в главной команде хоть немного своим пока никак не может.
Единственное светлое пятно матча- Окишор и Назаренко, получившие на этот раз целый тайм времени и соорудившие на пару симпатичную банку в начале второго тайма, сравняв счёт.
Так же тайм времени имел Чупаёв, на этот раз не забивший, но заработавший пенальти, реализованный Тюкавиным.
На этом, пожалуй, и всё о матче.
В общем, просто побегали трусцой по травке, хотя и уход от поражения со счёта 0:2, как и вчерашний состав, всё же потренировали..)))