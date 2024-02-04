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«Динамо» ушло от поражения в матче против южнокорейского клуба

вчера, 17:59

«Динамо» сыграло вничью с южнокорейским клубом «Канвон» (2:2) в товарищеском матче.

На 5-й минуте первый гол в игре забил футболист «Канвона» Ян Мин Хёк. На 8-й минуте Ли Сан Хон удвоил преимущество южнокорейской команды. На 18-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин с пенальти отыграл один гол. На 56-й минуте Егор Назаренко сравнял счёт.

В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 8 февраля.

«Динамо» ушло от поражения в матче против южнокорейского клуба

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Все комментарии
баск
баск ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:16
Даса. Он никакой
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:01
Кто Вас разочаровал больше всего?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31, ред.
Доигрывали последние десять минут матча в меньшинстве, Смелов удалён за грубость, но даже в эти минуты старались контролировать мяч и играть в атакующем ключе. А вернувшийся на поле Макаров возможно потянул заднюю поверхность бедра.
n3bay9xwxqy6
n3bay9xwxqy6
вчера в 18:13
Ну что сказать.... МОЛОДЦЫ Динамики. Из любопытного: первое появление в основном составе белорусского вратаря Андрея Кудравеца.... Еще один момент это возвращение после травмы Лаксальта (лидер команды на первом сборе в Катаре работал по индивидуальной системе, теперь получает игровую практику). Так же впервые в старте вышел автор уже трех голов на сборах Александр Чупаёв. Еще хочется выделить Окишора парень огромного таланта (где то читал что его ставят в один ряд, если не выше Захаряна.... позиции и функционал примерно схожи.... посмотрим, сможет ли реализовать потенциал).
баск
баск
вчера в 18:11, ред.
По этому матчу отписываться особенно нечего..

Если вчерашний состав играл в нечто похожее на футбол, то сегодняшний
бОльшую часть времени ползал по полю на манер сонных мух, за редким
исключением.

К тому же в раме стоял Кудравец, проводивший первый матч за Динамо и
допустивший пару нехороших косяков.
Под стать ему был и Зайдензаль, который, в отличие от Лепского, почувствовать себя в главной команде хоть немного своим пока никак не может.

Единственное светлое пятно матча- Окишор и Назаренко, получившие на этот раз целый тайм времени и соорудившие на пару симпатичную банку в начале второго тайма, сравняв счёт.

Так же тайм времени имел Чупаёв, на этот раз не забивший, но заработавший пенальти, реализованный Тюкавиным.
На этом, пожалуй, и всё о матче.

В общем, просто побегали трусцой по травке, хотя и уход от поражения со счёта 0:2, как и вчерашний состав, всё же потренировали..)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
Товарняк есть товарняк . Ничего страшного и удивительного.
Гость
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