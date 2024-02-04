«Динамо» ушло от поражения в матче против южнокорейского клуба

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вчера, 17:59

«Динамо» сыграло вничью с южнокорейским клубом «Канвон» (2:2) в товарищеском матче.

На 5-й минуте первый гол в игре забил футболист «Канвона» Ян Мин Хёк. На 8-й минуте Ли Сан Хон удвоил преимущество южнокорейской команды. На 18-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин с пенальти отыграл один гол. На 56-й минуте Егор Назаренко сравнял счёт.

В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 8 февраля.