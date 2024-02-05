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Пять топ-клубов проявляют интерес к подписанию Кварацхелии

вчера, 18:36

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание топ-клубов.

По данным источника, в подписании грузинского футболиста заинтересованы ПСЖ, «Реал», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Хвича провёл 29 матчей за «Наполи», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:47
Макс, извини, но чемпионат геникологов и проктологов я не обсуждаю.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Ну да - " Раки..." в исполнении Романа Карцева. По поводу "покруче" дело вкуса. Для меня - нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
До автономного плавания были ещё Карцев с Ильченко.
Эти двое (лично для меня) покруче Райкина дела на сцене вытворяли...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:42
Он же одно время работал в театре под руководством А.И. Райкина, писАл для него миниатюры (пожалуй, самая известная для массового читателя " В Греческом зале " ). Затем ушёл в автономное плавание. Уверен, что он не прогадал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:36
Чтобы до конца проникнуться его Талантом, нужно хотя б разок побывать в Одессе.
В противном случае, добрая половина его титанической Сатиры мимо головы летит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Ну раз так, милости велкам! У нас ты и о его "Тщательнее..." наконец узнаешь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Как это странно не покажется, я даже знаю, кто эту миниатюру исполнял со сцены. И про дожди в деревне в курсе. Про М.М. Жванецкого не слышал. Кстати, однажды решил почитать его произведения, взял в библиотеке книгу. Верите или нет, но почти сразу бросил. Как бы выразиться понежнее: такое занудство...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Сенатов.
Это Жванецкий . Слышал про такого ? В Гадюкино слышали.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:16
д. Гадюкино, не мудри.
Naherger
Naherger
вчера в 21:55
Ни одному англ клубу не стоит его подписывать. А вот ПСЖ пускай забирает😅их не жалко😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:40
А вот почему с середины чемпа Месси не справился,а ?! Тщательнее надо ему было..., Тщательнее...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Извини, что вмешиваюсь. Да, помогло, если бы Месси играл в команде с первого тура, а не с середины чемпионата. Причём, замечу, он играл практически с листа, в новой команде, с партнёрами невысокого уровня.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:27
Лучше в ПСЖ или Реал, но если был бы у руля Роман Абрамович, то возможно уехал бы в Челси
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
Каким образом и куда он поведёт команду, которой нет ?

Месси приехал в Майами и стал тамошних "детей" учить футболу. Клубу это помогло ?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Не только докопаться, но и закопать по самое горлышко. Докапываются же до Месси и Роналду, а тут какой-то грузин, совсем недавно пасший овец в предгорьях Кавказского хребта и только -только скинувший с себя папаху с буркой.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:19
Ну конечно, самое удобное- увязать весь его негатив, с невзрачной игрой всей команды. Какой же он лидер, если не ведет команду? Как только, еще в прошлом году, он появился в Италии и началась вся эта истерия, и сравнения его с Марадоной, я сказал: "Не спешите его короновать, Как только, его узнают и раскусят- он тут же поблекнет"! Ну вот, так и случилось. Макс, спады, годами не бывают, здесь, нечто большее...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:16
В какой бы клуб ни перешёл Хвича, пожелаем ему счастливого пути. Уверен, что нигде не затеряется, а мы будем постоянно с удовольствием вспоминать, что когда - то он играл в России.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Тут 99,9% его спада (утрировано, канеш.) связано с футбольным пике самого Наполи, как клуба. Команда просто развалилась, а её президент лишь наращивает эти темпы.

Просто проведи параллель, к примеру, с тем же Левандовски в нынешнем сезоне - он ведь без мяча весь сезон, за что надо ушат помоев вылить на Рафинью (тот который справа) и оборвать уши Бальде (тому, который слева), Но кто их в футбольном мире знает ?! Знают Левандовского, поэтому все шишки Его!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Макс.
Дело в том, что и после критики, Хвича не растет. В прошлом году, он получил приличную порцию критики в Италии, и даже, грузинская федерация футбола, его обвинила в нежелании играть за сборную. Игрок, который после яркого старта в Серии А на полгода исчез с радаров, и в этом сезоне, ничего особенного не показывает... Очень жаль, что сейчас не играют в "персоналочку". В противном случае, он вообще растворился бы. Футболист- с однообразной техникой и финтами, физически слабый, демонстрирующий дриблинг ради собственного пиара. Не понимаю, Макс, что особенного ты в нём нашёл. А все эти разговоры, про пять топов, возможно и имеют под собой основу, но, до дела, реального не доходят и вряд ли дойдут. В его светлое будущее, в Европе я не верю. Он- самый обычный...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Виктор.
Давай начнём с того, что критика в адрес футболиста от Авторитетного (!) издания, априори говорит о том, что этот футболист, ну как минимум не ниже среднего. Как минимум!
Сам посуди..., нафига той же La Gazzetta dello Sport критиковать, к примеру, того же Тэмми Абрахама (Рома) или Уэстона Маккинни (Ювентус) ? Их критикуй не критикуй - больше они из себя всё равно не выдавят. Застолбили парни золотую середину для себя внутри клубов и трудятся себе ... без нервов и лишних притязаний на звёздный грузовик с пряниками.
Другое дело перспективные (как Хвича), либо топы (как Холланд), которого Уже (!) критикуют за одно только то, как он долго (!) лечится. Даже боюсь представить, какой величины камнепад на него посыпется, ежли он в первых играх после лазарета забивать не будет...

А если в целом..., я тебе так скажу: докопаться можно до любого.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:56
Утка
матос
матос
вчера в 19:51
Тухлая утятина.....
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:27
А что получается- забивать середнякам и подвалу? Вот недавно, забил подвальной Вероне, в вымученной игре. Это событие?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
Напрасно, любезный, вы меня троллите. Совсем недавно, три, почтеннейшиx итальянских издания, буквально обрушились на Хвичку со страшной критикой. А одно из них, назвало погремушку- "бледной тенью". Меня, они могут не читать, но пусть читают авторитетных людей. Я своё мнение, высказал еще в прошлом году, после чего, грузин, на полгода ушел в тень... Надеюсь, вы не будете это отрицать?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:11
Судя по названиям клубов, источник - некий Мамука Джугели, даже ходят слухи, что он работает чьим-то агентом)
therapy
therapy ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:06
В этих клубах точно, и конкуренция большая... дитя Спаллетти.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
Вот тут даже и сказать то нечего... в Италии у него получается, а вот в других клубах и других лигах может и не задаться...
therapy
therapy
вчера в 18:56
Что-то много клубов набралось
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Складывается впечатление что люди в этих топ-клубах абсолютно не читают комменты Caprala по поводу Хвичи Кварацхелия.....
Как же они далеки от футбола...)))
Гость
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