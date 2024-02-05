Пять топ-клубов проявляют интерес к подписанию Кварацхелии

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вчера, 18:36

Полузащитник «Наполи» продолжает привлекать внимание топ-клубов.

По данным источника, в подписании грузинского футболиста заинтересованы ПСЖ , «Реал», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Хвича провёл 29 матчей за «Наполи», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.