Пять топ-клубов проявляют интерес к подписанию Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание топ-клубов.
По данным источника, в подписании грузинского футболиста заинтересованы ПСЖ, «Реал», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».
В нынешнем сезоне Хвича провёл 29 матчей за «Наполи», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Эти двое (лично для меня) покруче Райкина дела на сцене вытворяли...)
Эти двое (лично для меня) покруче Райкина дела на сцене вытворяли...)
В противном случае, добрая половина его титанической Сатиры мимо головы летит.
В противном случае, добрая половина его титанической Сатиры мимо головы летит.
Это Жванецкий . Слышал про такого ? В Гадюкино слышали.)
Это Жванецкий . Слышал про такого ? В Гадюкино слышали.)
Месси приехал в Майами и стал тамошних "детей" учить футболу. Клубу это помогло ?!
Месси приехал в Майами и стал тамошних "детей" учить футболу. Клубу это помогло ?!
Просто проведи параллель, к примеру, с тем же Левандовски в нынешнем сезоне - он ведь без мяча весь сезон, за что надо ушат помоев вылить на Рафинью (тот который справа) и оборвать уши Бальде (тому, который слева), Но кто их в футбольном мире знает ?! Знают Левандовского, поэтому все шишки Его!
Просто проведи параллель, к примеру, с тем же Левандовски в нынешнем сезоне - он ведь без мяча весь сезон, за что надо ушат помоев вылить на Рафинью (тот который справа) и оборвать уши Бальде (тому, который слева), Но кто их в футбольном мире знает ?! Знают Левандовского, поэтому все шишки Его!
Дело в том, что и после критики, Хвича не растет. В прошлом году, он получил приличную порцию критики в Италии, и даже, грузинская федерация футбола, его обвинила в нежелании играть за сборную. Игрок, который после яркого старта в Серии А на полгода исчез с радаров, и в этом сезоне, ничего особенного не показывает... Очень жаль, что сейчас не играют в "персоналочку". В противном случае, он вообще растворился бы. Футболист- с однообразной техникой и финтами, физически слабый, демонстрирующий дриблинг ради собственного пиара. Не понимаю, Макс, что особенного ты в нём нашёл. А все эти разговоры, про пять топов, возможно и имеют под собой основу, но, до дела, реального не доходят и вряд ли дойдут. В его светлое будущее, в Европе я не верю. Он- самый обычный...
Дело в том, что и после критики, Хвича не растет. В прошлом году, он получил приличную порцию критики в Италии, и даже, грузинская федерация футбола, его обвинила в нежелании играть за сборную. Игрок, который после яркого старта в Серии А на полгода исчез с радаров, и в этом сезоне, ничего особенного не показывает... Очень жаль, что сейчас не играют в "персоналочку". В противном случае, он вообще растворился бы. Футболист- с однообразной техникой и финтами, физически слабый, демонстрирующий дриблинг ради собственного пиара. Не понимаю, Макс, что особенного ты в нём нашёл. А все эти разговоры, про пять топов, возможно и имеют под собой основу, но, до дела, реального не доходят и вряд ли дойдут. В его светлое будущее, в Европе я не верю. Он- самый обычный...
Давай начнём с того, что критика в адрес футболиста от Авторитетного (!) издания, априори говорит о том, что этот футболист, ну как минимум не ниже среднего. Как минимум!
Сам посуди..., нафига той же La Gazzetta dello Sport критиковать, к примеру, того же Тэмми Абрахама (Рома) или Уэстона Маккинни (Ювентус) ? Их критикуй не критикуй - больше они из себя всё равно не выдавят. Застолбили парни золотую середину для себя внутри клубов и трудятся себе ... без нервов и лишних притязаний на звёздный грузовик с пряниками.
Другое дело перспективные (как Хвича), либо топы (как Холланд), которого Уже (!) критикуют за одно только то, как он долго (!) лечится. Даже боюсь представить, какой величины камнепад на него посыпется, ежли он в первых играх после лазарета забивать не будет...
А если в целом..., я тебе так скажу: докопаться можно до любого.
Давай начнём с того, что критика в адрес футболиста от Авторитетного (!) издания, априори говорит о том, что этот футболист, ну как минимум не ниже среднего. Как минимум!
Сам посуди..., нафига той же La Gazzetta dello Sport критиковать, к примеру, того же Тэмми Абрахама (Рома) или Уэстона Маккинни (Ювентус) ? Их критикуй не критикуй - больше они из себя всё равно не выдавят. Застолбили парни золотую середину для себя внутри клубов и трудятся себе ... без нервов и лишних притязаний на звёздный грузовик с пряниками.
Другое дело перспективные (как Хвича), либо топы (как Холланд), которого Уже (!) критикуют за одно только то, как он долго (!) лечится. Даже боюсь представить, какой величины камнепад на него посыпется, ежли он в первых играх после лазарета забивать не будет...
А если в целом..., я тебе так скажу: докопаться можно до любого.
Как же они далеки от футбола...)))
Как же они далеки от футбола...)))