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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал» не готовы удовлетворить запросы Мбаппе

вчера, 17:50

«Реал» обсуждает детали перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, стороны не могут договориться о заработной плате форварда. Зарплата, которую предлагает «Реал», не устраивает футболиста и его окружение. ПСЖ готов предложить Мбаппе новую сделку, однако увеличение заработной платы Килиана по новому контракту не будет значительным.

Кроме того, Мбаппе рассматривал варианты перехода в «Ливерпуль» и «Арсенал», однако английские клубы не собираются менять структуру зарплат ради Килиана.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:49
Посмотрим, если окажется в другом клубе, как он будет вести себя. Или всё же продолжит играть за ПСЖ на ещё более выгодных условиях.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:46
При наличии мастеров паса в полузащите будут хорошо себя чувствовать такие как Холанд и Мбаппе.
Баланс должен быть во всём.
Naherger
Naherger
вчера в 22:03
Пускай гниёт в Париже.достал
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 21:41
Сказки имеют свойства заканчиваться как и финансовые потоки в клуб, Саудиты сейчас владеют Ньюкаслом, не распыляются в деньгах, Катарцы разбрасывали деньги много пустили на ветер, уж лучше коту под хвост, ОАЭ самые прошаренные оказались создали дочерние конторы по всему миру подняли Ман.Сити, теперь поднимают Жирону, Шейх Шейху рознь!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:39
Мбаппе так и закончит карьеру в ПСЖ
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:35
Ну и Лестер со скульптором Раньери
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 21:33
В России Анжи
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:33
в Германии Вольфсбург
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 21:32
В Испании Малага
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:30
один из таких примеров Монпелье
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 21:23
ПСЖ сделал всё как не надо играть в футбол, тренер не котралировал игру, меняли как перчатки, игроки решили повторить путь Галактикос, только напомните Галактикос при всех звёздах добивался чего-то серьёзного кроме реклам в Пепси, которая в лохматых нулевых была, есть и будет отличным примером как надо делать рекламу и привлекать детей к футболу, ПСЖ и деньги довал звёздам и скупал всех, стареющих, почти на пике собрали легион игроков, на 2 состава толку ноль, нет ЛЧ, а без него можно чемпионат Лиги выигрывать куда меньшим бюджетом
Ice van Reed
Ice van Reed ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 21:16
Именно в другом клубе он будет вести либо также либо усадят на банку игрока поколения, и ткт раздевалка будет в шоке , рады будут жкрналисты, чтобы повторить путь Лукаку и Роналду
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:15
Согласен это пугает...и конца и края этому нет. Не уже ли люди не понимают что футбол происходит на поле но не на бумаге, в случае с ПСЖ можно собрать всех выиграть кучу чемпионатов Франции, но ЕК нет...собрать, подписать..., но лепить из этого историю кто будет? Тренер. Согласен, Гегемония денег.
Aleks Captain
Aleks Captain ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:04
Там даже дельфины уживаются
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Мбаппе перешёл бы в Арсенал, если бы там Венгер бы был, ещё до перехода в ПСЖ, сейчас поколение футболистов совсем про другое, как кажется со стороны, раньше играли в футбол, затем в нулевые футбол стал гегемонией и это уже не только спорт, а про рекламу, сейчас эра тренеров ушла, эра игроков настала, плюс жирные контракты молчу о конторах с футболом связанных, сколько легальных и не легальных и там фонтан денег, футболисты борзеют, тренеры мельчают, уже нет россыпи звёзд, всё свелось к дуализму, как язячество, многобожие свелось к единобожию, и для каждых сторон один бог , а противоположный лагерь кланяется ложному богу "Дьяволу" , другие думают вточности , но противоположно, футбол стал религией у которой есть в союзе немалый аспект под религии и имя ей деньги!!!
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:52
Интересно МБаппе не боиться интриг в клубе, но подпишет его один из клубов...Большие деньги-интриги, заговоры...или он в столь юном возрасте об этом не думает, я вообще против делать из игрока звезду по игре за один клуб...так же как о тренерской работе. Да есть футболисты которые отдали свою карьеру одному клубу, но я непомню ни кого с кем был бы острый денежный вопрос.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 20:52
Будем честны без нападения никуда, но Де Брюйне, Родри куда важнее Холланда и Мбаппе, в М,С, есть кому забивать, но мало кто может созидать, при этом молчу про защиту, которая отлично справляется в трудные матчи, убери нападения ничего не изменится, убери центр и проблемы, убери центр и защитников пиши пропал, Холланд зависимый нападающий, Мбаппе зажравшийся вингер, как вы думаете господа хорошие через сколько матчей начянётся срач, если Мбаппе с Кавани, Неймаром и Месси конфликтовал
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:36
Грилиш у Гвардиолы заиграл, приносил пользу, был важной частью команды. Конкуренция в команде высокая на его позицию. Не знаю как бы Мбаппе вписался в команду, но хотелось бы посмотреть на их дуэт.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:33
Верно подмечено, а можно как Рамос использовать имя одного известного клуба ,чтобы выбить в Европе контракт жирнее и никуда не переходя, ведь в ПСЖ уже все перед ним пляшут, да что уж там президент Франции за компанию
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:30
зачем ждать, можно уже сейчас двигать туда
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:30
Мбаппе так себя ведёт исключительно в ПСЖ, понимая, что с хозяина может трясти огромные деньги, заодно и торговать выгодные условия с Реалом.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:27
Чем дальше в лес тем больше понтов, скоро парень зазнается и ещё раньше начнёт играть в Неймара, Азара, Бэйла всегда есть вариант с Саудитами и пока там лавочка не захлопнулась, можно туда податься срубить бабла и забить на футбол вообще
Ice van Reed
Ice van Reed ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 20:18
С одной стороны логично -деньги есть, маркетинг до небес 2 биста в одной команде и в лучшей лиге мира после ФНЛ, конечно же, есть маленькая проблема и это не зарплата француза, а его нрав, разбаловали, при этом он не будет первой скрипкой, как показал пример, без Холланда могу ,умеют практикуют и побеждают, система может накрыться, если только Пеп в след за Клоппом не решит уйти, тогда, на богаже Пепа пригласят Зидана он соотечественник плюс все на пике, и устроит несколько ЛЧ подряд, но в это мало верится!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Запросто..., и с высокой долей вероятности.
Сегодня Женя Грилиш на левой бровке МС ..., это даже не ребёнок, по сравнению с Мбаппе, а маленькая букашка, которая больше торгует своим фейсом, нежели феерит в поле.
Кроме того..., в пару к Холланду такой чудо-вингер весьма кстати.

P.S. Поэтому тут заинтересованность у МС запредельная + их возможности, в смысле мани-мани.
xajaks
xajaks ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 20:14
Не получится, 2 клуба за сезон можно
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:13
Рынок сломад ПСЖ трансфером Неймара 222 млн, не долго Погба был первым парнем на деревне))
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:55
Еше и Арсенал добавили
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 19:11
Перес: "Оригинально".

В эту историю может вмешаться МС и выполнить все требования Мбаппе. Они, если хотят кого купить, то делают это быстро и без особого шума.

Либо ты платишь, либо отстаёшь от него.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:01
Лапорта : У нас денег хватит. Мамой клянусь.. Мбаппе : Чьей?.. А-ха-ха-ха.. 🙃
112910415
112910415
вчера в 18:42
мы требуем продолжения банкета ! )
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