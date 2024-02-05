«Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал» не готовы удовлетворить запросы Мбаппе

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вчера, 17:50

«Реал» обсуждает детали перехода нападающего ПСЖ .

По данным источника, стороны не могут договориться о заработной плате форварда. Зарплата, которую предлагает «Реал», не устраивает футболиста и его окружение. ПСЖ готов предложить Мбаппе новую сделку, однако увеличение заработной платы Килиана по новому контракту не будет значительным.

Кроме того, Мбаппе рассматривал варианты перехода в «Ливерпуль» и «Арсенал», однако английские клубы не собираются менять структуру зарплат ради Килиана.