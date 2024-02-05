«Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал» не готовы удовлетворить запросы Мбаппе

«Реал» обсуждает детали перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, стороны не могут договориться о заработной плате форварда. Зарплата, которую предлагает «Реал», не устраивает футболиста и его окружение. ПСЖ готов предложить Мбаппе новую сделку, однако увеличение заработной платы Килиана по новому контракту не будет значительным.
Кроме того, Мбаппе рассматривал варианты перехода в «Ливерпуль» и «Арсенал», однако английские клубы не собираются менять структуру зарплат ради Килиана.
Баланс должен быть во всём.
Баланс должен быть во всём.
Сегодня Женя Грилиш на левой бровке МС ..., это даже не ребёнок, по сравнению с Мбаппе, а маленькая букашка, которая больше торгует своим фейсом, нежели феерит в поле.
Кроме того..., в пару к Холланду такой чудо-вингер весьма кстати.
P.S. Поэтому тут заинтересованность у МС запредельная + их возможности, в смысле мани-мани.
Сегодня Женя Грилиш на левой бровке МС ..., это даже не ребёнок, по сравнению с Мбаппе, а маленькая букашка, которая больше торгует своим фейсом, нежели феерит в поле.
Кроме того..., в пару к Холланду такой чудо-вингер весьма кстати.
P.S. Поэтому тут заинтересованность у МС запредельная + их возможности, в смысле мани-мани.
В эту историю может вмешаться МС и выполнить все требования Мбаппе. Они, если хотят кого купить, то делают это быстро и без особого шума.
Либо ты платишь, либо отстаёшь от него.
В эту историю может вмешаться МС и выполнить все требования Мбаппе. Они, если хотят кого купить, то делают это быстро и без особого шума.
Либо ты платишь, либо отстаёшь от него.