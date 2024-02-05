«Спартак» не продлит контракт с Джикией, если тренером останется Абаскаль

, агент защитника «Спартака» , заявил, что его клиент покинет клуб, если главным тренером «красно-белых» останется .

Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я, правда, ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть, как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо.