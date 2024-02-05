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«Спартак» не продлит контракт с Джикией, если тренером останется Абаскаль

вчера, 20:20

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент покинет клуб, если главным тренером «красно-белых» останется Гильермо Абаскаль.

Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я, правда, ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть, как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 09:34
Странно читатть о списании Джикии из Спартака. Набабкин в ЦСКА играет и вроде бы ни кто не против. Джикия тоже мог бы ослабить нагрузку на основных защитников выходя на ротацию. Естественно, что Георгию надо согласится с понижением оплаты.
морозз
морозз
сегодня в 09:13
Возраст делает своё нехорошее действо, мастерство остаётся…но сил и реакции катастрофически не хватает! Через это прошли почти все сильные футболисты и в этом нет ничего постыдного!
112910415
112910415
сегодня в 06:26
надо уходить и не мутить воду !
Strashniy
Strashniy
сегодня в 04:37
В спартаке опять неразбериха.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:55
От любви до ненависти один шаг, но в Спартаке такое расстояние ещё меньше.
Джикия повторяет историю Глушакова...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:47
у нас остался только один выход!!! продлить контракт с Абаскалем!!! читать эти потуги агента Джикии просто стыдно! Георгий давно не уровень Спартака и сам должен был уйти в это трансферное окно в условный ростов. нужео наигрывать связку в центре обороны Дуарте -Бабич, Чернов на подмене, Джикию подальше от Спартака чтобы не портил атмосферу в раздевалке команды ( Маслова в аренду в крылья советов или в сочи, Паша явно проигрывант конкуренцию и после травмы ощущение как - будто не набрался уверенности и не хватает скорости) посмотрим на днях что из себя представляет новый нападающий из твенте ( команда для нас не чужая😄) Угальде похоже игрок штрафной и как раз то, что нам очень нужно ( инстинкт убийцы, отскоки, спорные мячи в штрафной соперника) нужен плеймейкер, Игнатов как когда-то Бакаев не дотягивает мягко говоря ( эх...нам бы Егорку Титова молодого🤩) летом можно поискать хорошего, цепкого и молодого опорника из африки...на счёт вратаря? да, кандидатуры Селихова и Максименко оставляют много вопросов в последние пару сезонов, но если брать киппера, то только сильнее этих обоих! ну что за смех про вратаря урала? ну зачем он нам даже если это вброс агента? Сафонов не поедит похоже, как вариант расмотрел бы кандидатуру Лунёва ( цена на него думаю скромная сейчас, а вратарь он не слабее Селихова) ждём возвращения рпл, на разогрев посмотрим кубок матч - премьер и на Угальде с девятым номером на спине
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:29
Я бы расстался с обоими .
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:15
будь я тренером ЦСКА не задумываясь попробовал подписать бы Джикию, да тут все не просто так как это игрок спартака, но в схеме с тремя центрами Джикия идеально бы вписался
ABir
ABir
вчера в 23:01
Джикии не смотря ни на что надо тренироваться и доказывать свою полезность на поле
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:51
Весьма странно Кто есть Кто..?
shur
shur
вчера в 22:26
...обратно в Паровоз, такими кадрами не разбрасываются, почему бы и нет...!!!
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:44
Совершенно верно)...Зенит как бублик...Семак посередине...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:39
Чемпионистый тренер...главный человек в команде...вдохновитель побед...консолидатор...и хороший человек...
Просто не мешает никому...ни игрокам ни руководству....
Можно же просто делать своё дело...не выпячивая свою значимость...без бравады и шумихи....
Что у него отлично и получается
Интерес
Интерес
вчера в 21:35
Абаскаль чистит места для односельчан.
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:30
То есть Семак в Зените пустое место? Что с ним, что без него.
adekvat
adekvat ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:28
А что спрашивать, и так видно как он косячит постоянно.
adekvat
adekvat
вчера в 21:27
Джикия раздутая звезда, быдо несколько удачных матчей, а так одни косяки. Абаскаль это видит и думаю сильно обрадуется если кондракт не продлят.
Вещий
Вещий
вчера в 21:26
Ну ссылка на рыжего скорее притянута за уши.... Джикия уже год не играет в основе. Списывать и отправлять в медиалигу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:24
Жалко время терять на скамейке... Паровозники наверняка позовут...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:20
И устраивает,количество поражений Зенита?
lotsman
lotsman
вчера в 21:19
"...........заявил, что его клиент покинут клуб........." Ну надо же, их величество покинут клуб! С такими заявлениями его в другой клуб мало кто возьмёт. Если в другом клубе ему тренер не понравится он что, тоже будет условия ставить? Не слишком ли много о себе возомнил? Я то думал, что он душой спартаковец и только в Спартаке он себя видит, а он ставит условия Спартаку.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:16
Блин, мы этого всего не знали, и зачем он открывает рот.
Делай свою работу молча, не будь как Хави
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:50
Еще свои условия ставит или ждут получше предложений от других клубов?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:48
Хотелось бы узнать, чем футболист не устроил Абаскаля. Должны же быть какие - то веские причины для этого. Хотя формирование состава команды - личное дело тренера. Спросил бы об этом тренера кто - либо из журналистов.
nubom
nubom
вчера в 20:39
Похоже, Федун ушел, а Зарема осталась...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:37, ред.
Одни цели...одни задачи...одна команда....
Чего делят то ???

В Зените всё проще...ни ультиматумов...ни ссор...ни недопониманий....
Семак к игрокам не лезет...потому как не успевает даже знакомиться с вновь прибывшими...
А игроки к нему без претензий....ибо он им абсолютно не мешает играть как им охота...
Zak11
Zak11
вчера в 20:31
Ну тогда и не нужно продлевать. Если Джикия ставит подобные условия вместо того чтобы нормально играть, концентрироваться на своей игре - то надо прощаться. Ведь по делу на скамейку сел)
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:29
В Локомотив ! Уровень Спартака уже не тянет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
Видно очень тёмная кошка между ними пробежала....
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