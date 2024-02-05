Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стала известна сумма отступных в новом контракте Кривцова

вчера, 11:32

Полузащитник Никита Кривцов подписал новое соглашение с «Краснодаром».

Сообщается, что стоимость отступных за игрока по новому договору с клубом составляет 30 миллионов евро.

Суммарно футболист провел за «быков» 71 матч, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Интер» планирует продлить контракты с двумя лидерами команды
Вчера, 22:53
СлухиМбаппе подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет. Зарплата — 32 млн евро в год
Вчера, 22:03
«Спартак» не продлит контракт с Джикией, если тренером останется Абаскаль
Вчера, 20:20
Чалов покинул сборы, чтобы провести переговоры по новому контракту с ЦСКА
Вчера, 20:05
Бикфалви не покинет «Урал» до конца карьеры
Вчера, 19:19
Слухи«Астон Вилла» продлит контракт с Леоном Бэйли
Вчера, 18:01
Сортировать
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 18:55
Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королём...
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:52
Отступные - это цепь для игрока. Я бы эту опцию в контрактах отменил и заменил его однозначным обоюдным согласием на переход и клуба, и игрока.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:28
Важный футболист футбольного клуба Краснодар.
Сп62
Сп62
вчера в 15:24
А почему бы не 50? Тогда точно, что до конца контракта в его сторону ни кто бы не смотрел.
uc25x5rsc8v7
uc25x5rsc8v7
вчера в 14:11
Ясно, что за такие деньги его никто не купит. Это что бы игрок на сторону не смотрел.
TheBoLt
TheBoLt ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 12:21
Тот, кто за 28 минут после выхода на поле забил Акинфееву.

Сумма отступных это право игрока и клуба, сумма отступных прописана даже во многих контрактах ПФЛ, я уже не говорю о ФНЛ. Захотел клуб удержать игрока от дешевого ухода - удержал. Эта сумма согласовывается подписью игрока, если игрок был бы против, он бы попросил снизить сумму. Данная новость предназначена для европейских клубов и от желания Зенита скупить талантливого молодого игрока с паспортом РФ
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:48
Кто он такой, чтобы обсуждать его отступные?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 