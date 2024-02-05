Стала известна сумма отступных в новом контракте Кривцова

1707121949

вчера, 11:32

Полузащитник подписал новое соглашение с «Краснодаром».

Сообщается, что стоимость отступных за игрока по новому договору с клубом составляет 30 миллионов евро.

Суммарно футболист провел за «быков» 71 матч, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.