Стала известна сумма отступных в новом контракте Кривцова

Полузащитник Никита Кривцов подписал новое соглашение с «Краснодаром».
Сообщается, что стоимость отступных за игрока по новому договору с клубом составляет 30 миллионов евро.
Суммарно футболист провел за «быков» 71 матч, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.
Сумма отступных это право игрока и клуба, сумма отступных прописана даже во многих контрактах ПФЛ, я уже не говорю о ФНЛ. Захотел клуб удержать игрока от дешевого ухода - удержал. Эта сумма согласовывается подписью игрока, если игрок был бы против, он бы попросил снизить сумму. Данная новость предназначена для европейских клубов и от желания Зенита скупить талантливого молодого игрока с паспортом РФ
Сумма отступных это право игрока и клуба, сумма отступных прописана даже во многих контрактах ПФЛ, я уже не говорю о ФНЛ. Захотел клуб удержать игрока от дешевого ухода - удержал. Эта сумма согласовывается подписью игрока, если игрок был бы против, он бы попросил снизить сумму. Данная новость предназначена для европейских клубов и от желания Зенита скупить талантливого молодого игрока с паспортом РФ