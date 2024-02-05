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Чалов покинул сборы, чтобы провести переговоры по новому контракту с ЦСКА

вчера, 20:05

Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Фёдор Чалов покинул сборы команды ради переговоров по новому контракту.

Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:47
вот там-то всё и решится !
а в какую сторону - сие неведомо ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:48
А ему нельзя еще вести переговоры с другими, летом только можно будет. Я думаю, что он подпишет с ЦСКА только при условии, что его отпустят за адекватную сумму , если будет что то реальное из Европы. Он нисколько не слабее Захаряна и Миранчука, которые на лавках сидят в Европе.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Да возможно. Но по крайней мере поехал в ЦСКА, а не куда-нибудь в питер...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:22
А может поехал, чтобы свои условия озвучить ? се возможно.
5pj9b2w4c9d3
5pj9b2w4c9d3
вчера в 22:15
А куда ему деваться, ЦСКА это его потолок
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Да это понятно. Но раз поехал, значит уже готов к переговорам с ЦСКА, а это уже неплохо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:54
Будь здрав Дружище Анатолий.
В игре с узбеками Федя получил удар ногой по правой скуле, выключился из игры.
ВВФ надо было его СРОЧНО заменить. В остальном согласен с тобой. Будем ждать результатов разговора с ЕЛГ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:36
Хорошая в том случае, если он решил подписать, а если он упрется, то летом уйдет бесплатно свободным агентом. Там от агента многое зависит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:34
Федя в предыдущей игре с Андижаном был никакой. Видно у него голова занята контрактом, уехать хочет свободным агентом. Подписывать не будет. Мое предчувствие. Прошлый раз не отпустили и он захандрил надолго. Не хочет повторения, я думаю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:31
Юрий Сенатов 1.

Чалов не был в Москве. Он из отпуска полетел на сборы в Дубай. Между сборам он не возвращался в Москву, у него была свадьба в Дубае. А потом сразу в Турцию.
Переговоры шли постоянно между клубом и агентом, а когда настал решающий момент, требуется контакт игрока с Президентом клуба. Вот и вся технология.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:26
Интересная новость. Свадьба прошла, теперь о делах )))
Без Фёдора одолели Факел со скрипом. Ждём результат переговоров.
Пусть будет взаимно выгодным.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:06
Недурно. Переговоры нельзя было провести, когда Чалов находился в Москве. Оплатят перелёт до Москвы, затем обратно до... А вы говорите, денег в стране нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:06
Это хорошая новость!)
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