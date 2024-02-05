Чалов покинул сборы, чтобы провести переговоры по новому контракту с ЦСКА

Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Фёдор Чалов покинул сборы команды ради переговоров по новому контракту.
Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву.
Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Фёдор Чалов покинул сборы команды ради переговоров по новому контракту.
Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву.
а в какую сторону - сие неведомо ...
а в какую сторону - сие неведомо ...
В игре с узбеками Федя получил удар ногой по правой скуле, выключился из игры.
ВВФ надо было его СРОЧНО заменить. В остальном согласен с тобой. Будем ждать результатов разговора с ЕЛГ.
В игре с узбеками Федя получил удар ногой по правой скуле, выключился из игры.
ВВФ надо было его СРОЧНО заменить. В остальном согласен с тобой. Будем ждать результатов разговора с ЕЛГ.
Чалов не был в Москве. Он из отпуска полетел на сборы в Дубай. Между сборам он не возвращался в Москву, у него была свадьба в Дубае. А потом сразу в Турцию.
Переговоры шли постоянно между клубом и агентом, а когда настал решающий момент, требуется контакт игрока с Президентом клуба. Вот и вся технология.
Чалов не был в Москве. Он из отпуска полетел на сборы в Дубай. Между сборам он не возвращался в Москву, у него была свадьба в Дубае. А потом сразу в Турцию.
Переговоры шли постоянно между клубом и агентом, а когда настал решающий момент, требуется контакт игрока с Президентом клуба. Вот и вся технология.
Без Фёдора одолели Факел со скрипом. Ждём результат переговоров.
Пусть будет взаимно выгодным.
Без Фёдора одолели Факел со скрипом. Ждём результат переговоров.
Пусть будет взаимно выгодным.