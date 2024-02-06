Сборная Иордании обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии

Сборная Иордании одержала победу над командой Южной Кореи в матче 1/2 финала Кубка Азии (2:0).
На 53-й минуте Язан Альнаимат вывел иорданцев вперёд. Мусса Аль Тамари на 66-й забил 2-й мяч команды.
Иордания вышла в финал турнира. В другом полуфинале 7 февраля встретятся Иран и Катар.
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results
Если всё-таки выйдет Катар, то иорданцы должны их разнести
Если всё-таки выйдет Катар, то иорданцы должны их разнести
Иордания хорошо себя показала в матче Ираком, а Южная Корея не такая уж топ сборная как кажется с первого взгляда.
Иордания хорошо себя показала в матче Ираком, а Южная Корея не такая уж топ сборная как кажется с первого взгляда.
Проверили, был бан на три дня за провокацию или клевету в адрес сотрудники сайта. За это премодерация.
Возможно она будет снята довольно скоро.
Проверили, был бан на три дня за провокацию или клевету в адрес сотрудники сайта. За это премодерация.
Возможно она будет снята довольно скоро.