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Сборная Иордании обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии

вчера, 20:01
ИорданияЛоготип футбольный клуб Иордания2 : 0Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Сборная Иордании одержала победу над командой Южной Кореи в матче 1/2 финала Кубка Азии (2:0).

На 53-й минуте Язан Альнаимат вывел иорданцев вперёд. Мусса Аль Тамари на 66-й забил 2-й мяч команды.

Иордания вышла в финал турнира. В другом полуфинале 7 февраля встретятся Иран и Катар.

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Стадион «Ахмад Бин Али»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт AsianCup2023 в соцсети «X»
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Все комментарии
Regista_888
Regista_888
сегодня в 10:11
Ну наконец-то команда физрука Клинсманна вылетела из турнира.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 09:20


В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results


stromshik
stromshik ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 07:31, ред.
Ну так Гандур больше не судит, помогать некому.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
на подъёме Иордания-то !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
Надеюсь, что Иордания и выиграет этот Кубок! Успехов и больших побед сборной Иордании!!!
Интерес
Интерес
вчера в 22:52
Творца сенсаций мирового чемпионата оприходовали.Убедительно! А тут всё через губу о Азиатской Лиге толковали.
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:02
Иордания-Иран будет интересно
Если всё-таки выйдет Катар, то иорданцы должны их разнести
DXTK
DXTK
вчера в 21:49
Ну что Иордания может стать новым соперником для сборной России по товарищеским играм. Соперник более чем достойный.
dbh8ze995a3r
dbh8ze995a3r
вчера в 21:40
Неожиданный результат,мало кто ожидал
shur
shur
вчера в 21:25
...вот это новость...!
minamata
minamata ответ vpwdbvpev4g9 (раскрыть)
вчера в 21:13
Не говори за всех так уверенно. Вот например я ожидал, так как
Иордания хорошо себя показала в матче Ираком, а Южная Корея не такая уж топ сборная как кажется с первого взгляда.
vpwdbvpev4g9
vpwdbvpev4g9
вчера в 20:42
Вот это сенсация, такого никто не ожидал.
udb4zf8f7mqb
udb4zf8f7mqb
вчера в 20:32
Ли, Сон, Хван, еще один Хван. Все это игроки из топовых европейских лиг. У иорданцев есть только Аль-Тамари из Монпелье. Звезды не спасли тигров от разноса. У Кореи ни одного удара в створ и 69% владения....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:28
Здравствуйте.

Проверили, был бан на три дня за провокацию или клевету в адрес сотрудники сайта. За это премодерация.

Возможно она будет снята довольно скоро.
Вещий
Вещий
вчера в 20:28
Фантастический Кубок Азии для Иордании! Еще одно большое достижение. После исторического выхода в полуфинал парни сделали исторический выход в финал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:19, ред.
Фотку..., фотку Сон Хын Мина в студию.)
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 20:18
Как я и ожидал, хотя они не были фаворитами.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:15
Валера ты видел? Ты смотрел матч? Учись и учи!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:04
Интересно, каков финал будет? Иордания - Иран?
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:03
Абсолютный нежданчик,с победой
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