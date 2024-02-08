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АПЛ опубликовала список номинантов на звание «игрока месяца» в январе

вчера, 14:35

Английская Премьер-Лига выложила список номинантов на звание «игрока месяца» в январе.

На получение награды номинированы 6 футболистов: Элайджа Адебайо («Лутон Таун»), Конор Брэдли («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Габриэль («Арсенал») и Ришарлисон («Тоттенхэм»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:15
Думаю Элайджа Адебайо и Ришарлисон тут заслуживают больше остральных, т.к первый отметился хет-триком в ворота Брайтона, и помог Лутану набрать очень важные 3 очка, а Ришарлисон вообще в этом сезоне многим закрывает рты и в январе забивал МЮ, Брентфорду и его голы очень сильно помогли Тоттенхэму!
Отдель отмечу шикарный старт молодого правого защитника Ливерпуля - Конора Брэдли, который буквально ворвался во взрослый футбол и сразу же принес Ливерпулю огромную пользу, но всё же считаб, что он уступает первым двум игрокам
drug01
drug01
вчера в 14:48
Игр было мало больше подходит их Манчестер Сити!
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 14:45, ред.
Элайджа Адебайо из Лутон Таун в январе играл лучше, думаю ему и отдадут приз.
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