АПЛ опубликовала список номинантов на звание «игрока месяца» в январе

Английская Премьер-Лига выложила список номинантов на звание «игрока месяца» в январе.
На получение награды номинированы 6 футболистов: Элайджа Адебайо («Лутон Таун»), Конор Брэдли («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Габриэль («Арсенал») и Ришарлисон («Тоттенхэм»).
Отдель отмечу шикарный старт молодого правого защитника Ливерпуля - Конора Брэдли, который буквально ворвался во взрослый футбол и сразу же принес Ливерпулю огромную пользу, но всё же считаб, что он уступает первым двум игрокам
Отдель отмечу шикарный старт молодого правого защитника Ливерпуля - Конора Брэдли, который буквально ворвался во взрослый футбол и сразу же принес Ливерпулю огромную пользу, но всё же считаб, что он уступает первым двум игрокам