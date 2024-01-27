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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков чемпионата Англии 2023/24

сегодня, 19:46

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг футболистов, которые на данный момент являются лучшими в АПЛ. В списке 20 позиций, он выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

2. Родри («Манчестер Сити»).

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

5. Алиссон («Ливерпуль»).

6. Вильям Салиба («Арсенал»).

7. Деклан Райс («Арсенал»).

8. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

9. Джон МакГинн («Астон Вилла»).

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

11. Букайо Сака («Арсенал»).

12. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).

13. Коул Палмер («Челси»).

14. Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

15. Энтони Гордон («Ньюкасл»).

16. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

17. Доминик Соланке («Борнмут»).

18. Дуглас Луис («Астон Вилла»).

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

20. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»).

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Все комментарии
юр4ик
юр4ик
сегодня в 21:32
Кевина не включили надеюсь потому что он вне конкуренции?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:06, ред.
Где Магуаер??? Без него список ерундовый!))) этот парень должен быть первым!!!
Гость
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