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вчера, 18:47

«Эвертон» выше МЮ и «Ливерпуля».

«Челси» — 34 года без вылета

В истории АПЛ всего шесть клубов никогда не покидали высший дивизион со дня его создания. «Челси» замыкает этот список после вылета «Астон Виллы» восемь лет тому назад. Клуб из Бирмингема вернулся, нашел правильного тренера Унаи Эмери и даже выше «Челси» в таблице. Но статус у них разный. У лондонского клуба много денег, но немало недочетов на поле. Управление нового босса Боэли рискованное, тратят огромные деньги и обещают покупателям больше, чем те могли мечтать. Зато «Челси» пережил невероятные успехи с управляющей Грановской и деньгами Абрамовича. В этом списке только три победителя Лиги чемпионов, «аристократы» в почетном карауле с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» — 45 лет без вылета

Не вылетали с 1977 года, когда подошла к концу славная эпоха успехов с тренером Биллом Николсоном. «Шпоры» быстро вернулись в элитную лигу, обзавелись правильными и стали собой. Хотя это классические трофейные неудачники, лондонцы умеют удержаться в элите. Владельцы клуба получают прибыль, ведут переговоры о продаже «Тоттенхэма» или части акций клуба, а также пытаются закрыться от критики обаятельностью нового главного тренера Ангелоса Постекоглу. Греческий австралиец неплохо начал, «шпоры» без форварда Кейна не скатились в середину таблицы к «Челси». «Тоттенхэм» перестраивается и можно сказать, что вылет им не грозит. Хотя значимые трофеи тоже не грозят.

«Манчестер Юнайтед» — 48 лет без вылета

Сэр Алекс Фергюсон бывал рядом с зоной вылета, когда только начинал свой великий путь, не имея рыцарского титула от королевы Великобритании. МЮ знавал плохие времена с шотландским специалистом и множеством звезд от Кантона до Роналду. Но сейчас у них системный кризис. Рэшфорд ночью в клубе в Белфасте, а утром назвался «больным». Поведение Маркуса, хотя форвард не Джек Грилиш по любви к алкоголю, говорит о многом. Вряд ли финансовая махина «Манчестер Юнайтед» может вылететь в современных условиях из АПЛ , Глейзеры этого не допустят. Но середина таблицы точно не место для великого клуба. Последний раз вылетали в середине семидесятых годов, хотя быстро вернулись. «Красные дьяволы» первыми среди англичан выиграли Кубок чемпионов, негоже такому клубу прозябать в трясине.

«Ливерпуль» — 61 год без вылета

«Красные» не вылетали с 1954-го, когда на восемь лет нырнули в болото, из которого клуб вытащил Билл Шенкли. Хотя за последние три десятилетия у «Ливерпуля» один чемпионский титул, а решение Клоппа может сказаться на игре команды в АПЛ , где соперники опаснее, чем кубковый «Норвич», знаменитому клубу грех жаловаться на судьбу. Клуб сохраняет звание одного из главных «динозавров» британского футбола. Шесть десятилетий без вылета из элиты, множество европейских побед за это славное время при разных великих тренерах, стоявших у истоков становления легенд. Стабильность «Ливерпуля» как клуба высшей английской лиги принесла им миллионы фанатов по всему миру, а это равно сотням миллионов доходов. Причем важно, что в 21 веке «Ливерпуль» намного круче, чем их в прошлом успешные соседи, которые не вылетали из элиты ещё дольше.

«Эвертон» — 69 лет без вылета

С 1951 года не вылетали, с 1954 года не покидали элиту. Если фанату клуба из Ливерпуля меньше семидесяти лет, то никогда в жизни не видел «ирисок» вне высшего английского дивизиона. Жаль бабушек и дедушек, которым придется пережить падение «Эвертона», если клуб второй раз подряд накажут снятием очков за финансовые махинации руководства. Врачи скорой медицинской помощи постоянно фиксируют увеличение количества инсультов и инфарктов в дни решающих матчей в больших футбольных городах. Вылет «Эвертона» станет трагедией для сотен тысяч его фанатов в Англии и за её пределами. Клуб не покидал высшую лигу почти семьдесят лет, эту серию нужно продлить. Причем обидно, что команда неплохая, то есть в зону вылета может отправить именно снятие очков. Как правильно говорят в Англии: пусть наказание «Эвертона» законное, но где реакция властей на другие финансовые махинации в АПЛ ?

«Арсенал» — 104 года без вылета

Поскольку по круговой системе в Италии начали играть футбольный чемпионат 1929-м, испанцы основали высшую лигу в том же году, французский высший дивизион на три сезона младше, а Бундеслиге всего 63 года, то «Арсенал» – чемпион серьезных европейских лиг по продолжительности игры в высшем дивизионе. Целых 104 года с подъема в элиту после единственного в истории клуба вылета не покидают высшие английские дивизионы. Хотя поднялись со скандалом – в 1919 году Футбольная лига проголосовала за подъем «Арсенала» в классе после Первой мировой войны, а не сохранение «Тоттенхэма» в высшей лиге. Чемпионат Англии не разыгрывали, пока британцы усмиряли безумных имперских немцев, поэтому «канониры» вылетели в 1913-м, а вернулись спустя шесть долгих лет.

В футболе много шуток о «канонирах» на четвертом месте в АПЛ . На исходе эпохи Венгера французский тренер любил запрыгнуть в последний вагон поезда в Лигу чемпионов. Но Артета стремиться быть выше, чем один из его учителей, находит для «Арсенала» чемпионские фишки. Борьба за корону в невероятном сезоне будет сложной, но второй год подряд главные динозавры мирового футбола – удачно выбрали маскота Гуннерзавра, будут вести борьбу за трофей в АПЛ . Когда во время пандемии американский владелец Кронке сократил актера, который в ростовом костюме развлекал публику, то за него заступились всем миром.

В середине 90-х годов «Арсенал» попросил деток нарисовать клубу маскота. Победу в конкурсе одержал 11-летний Питер Ловелл с желтым динозавром. Питер считал, что «Арсенал» лютая команда, им нужен агрессивный символ. Дизайнеры сделали Гуннерзавра зеленым и добрым, стал знаменитым на весь футбольный мир и был почетным гостем на свадьбе Питера спустя двадцать лет. В «Арсенале» правильно сделали, что вернули динозавра, у великих клубов должны быть древние и новые символы.