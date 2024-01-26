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Фергюсон стал лучшим тренером 1990-х по версии FourFourTwo

вчера, 19:27

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров последнего десятилетия XX века.

На первом месте оказался Алекс Фергюсон, работавший в «Манчестер Юнайтед». Вторым стал Йохан Кройф, возглавлявший «Барселону». Замкнул первую тройку Фабио Капелло, тренировавший в 90-х «Милан», «Реал» и «Рому».

В первую десятку также вошли: Луи ван Гал, Франц Беккенбауэр, Арсен Венгер, Марчелло Липпи, Оттмар Хитцфельд, Карлос Паррейра и Эме Жаке.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:00
А где тренер сборной Бразилии?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Где Романцев???
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:09
Лобановский лишь на 18-й строчке. Несправедливо.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 20:49
По мне, адекватно. По крайней мере без явных подстав во имя не понятно чего.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:29
Выбрали,значит так и должно быть!
shur
shur
вчера в 19:58
...Я- эгоист, в хорошем смысле этого слова и потому хочу смотреть
в будующее МЮ, а не в то СКАЗАЧНОЕ ВРЕМЯ, надеюсь болелы
меня поймут, на фоне того что происходит, это как то неуместно,
при всём уважении к сэру Алексу!!!
амурец
амурец
вчера в 19:40
Не поспоришь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:28
Заслужил!)
Гость
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