Фергюсон стал лучшим тренером 1990-х по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров последнего десятилетия XX века.
На первом месте оказался Алекс Фергюсон, работавший в «Манчестер Юнайтед». Вторым стал Йохан Кройф, возглавлявший «Барселону». Замкнул первую тройку Фабио Капелло, тренировавший в 90-х «Милан», «Реал» и «Рому».
В первую десятку также вошли: Луи ван Гал, Франц Беккенбауэр, Арсен Венгер, Марчелло Липпи, Оттмар Хитцфельд, Карлос Паррейра и Эме Жаке.
в будующее МЮ, а не в то СКАЗАЧНОЕ ВРЕМЯ, надеюсь болелы
меня поймут, на фоне того что происходит, это как то неуместно,
при всём уважении к сэру Алексу!!!
в будующее МЮ, а не в то СКАЗАЧНОЕ ВРЕМЯ, надеюсь болелы
меня поймут, на фоне того что происходит, это как то неуместно,
при всём уважении к сэру Алексу!!!