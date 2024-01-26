Фергюсон стал лучшим тренером 1990-х по версии FourFourTwo

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вчера, 19:27

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров последнего десятилетия XX века.

На первом месте оказался , работавший в «Манчестер Юнайтед». Вторым стал , возглавлявший «Барселону». Замкнул первую тройку , тренировавший в 90-х «Милан», «Реал» и «Рому».

В первую десятку также вошли: Луи ван Гал, Франц Беккенбауэр, Арсен Венгер, Марчелло Липпи, Оттмар Хитцфельд, Карлос Паррейра и Эме Жаке.