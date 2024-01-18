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Игрок ЦСКА вошёл в десятку лучших защитников по игре в воздухе

вчера, 10:58

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список лучших центральных защитников по игре в воздухе. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

2. Ким Мин-Джэ («Бавария», сборная Южной Кореи).

3. Данилу Перейра (ПСЖ, сборная Португалии).

4. Джамаал Лассельс («Ньюкасл»).

5. Дэн-Аксель Загаду («Штутгарт»).

6. Бруно Дуарте («Панетолис»).

7. Серхио Рамос («Севилья»).

8. Жоаким Перейра («Сантос»).

9. Энрике («Токио»).

10. Виллиан Роша (ЦСКА).

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 20:55
Браво Виллиан, так держать.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 13:08
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:00
    Спустите Виллиан Роша на землю, а то витает в облаках где то, а ЦСКА уже на 8 месте и по пропущенным голам уже на шестом.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Салют Эдуард Григорьевич!
    Спасибо! Взаимно!
    Полностью с Вами согласен!
    Здоровья и счастья!
    x3sws8cd96rg
    x3sws8cd96rg
    вчера в 11:34
    Теперь бы узнать его место по игре ногами...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:28
    Хоть где то упомянули и то хорошо. Великолепная десятка !
    Будь здрав Олег, с Сочельником.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:19, ред.
    Вообще-то в футбол играют на земле, ногами
    Правильно ему Соболев тогда на восьмое место указал
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:17
    Красавчег)...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:08
    Очень слабое утешение для армейцев!
    Мну аж вздрогнул?
    Гость
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