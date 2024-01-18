Игрок ЦСКА вошёл в десятку лучших защитников по игре в воздухе

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список лучших центральных защитников по игре в воздухе. Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).
2. Ким Мин-Джэ («Бавария», сборная Южной Кореи).
3. Данилу Перейра (ПСЖ, сборная Португалии).
4. Джамаал Лассельс («Ньюкасл»).
5. Дэн-Аксель Загаду («Штутгарт»).
6. Бруно Дуарте («Панетолис»).
7. Серхио Рамос («Севилья»).
8. Жоаким Перейра («Сантос»).
9. Энрике («Токио»).
10. Виллиан Роша (ЦСКА).
Спасибо! Взаимно!
Полностью с Вами согласен!
Здоровья и счастья!
Спасибо! Взаимно!
Полностью с Вами согласен!
Здоровья и счастья!
Будь здрав Олег, с Сочельником.
Будь здрав Олег, с Сочельником.
Правильно ему Соболев тогда на восьмое место указал
Правильно ему Соболев тогда на восьмое место указал
Мну аж вздрогнул?
Мну аж вздрогнул?