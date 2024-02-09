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«Милан» и «Байер» заинтересованы в приглашении Лопетеги

вчера, 09:41

Бывший наставник «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги может возглавить «Милан».

По информации источника, в итальянском клубе в данный момент наиболее предпочтительным вариантом в качестве преемника Стефано Пиоли считают именно этого тренера. Испанец является одним из самых уважаемых специалистов в совете директоров «россонери» за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

Также в кандидатуре Лопетеги заинтересован «Байер», который летом может покинуть Хаби Алонсо.

Некоторое время назад Хулен отклонил предложение «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, а также отказался от нескольких вариантов из АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:20
Нечего ему там делать! Баск заточен под свою внутреннюю лигу и то не для топ-3 ЛЛ. Все 3 сезона подряд его Севилья занимала законное 4 место.
therapy
therapy
вчера в 11:40
с Севильей плотно и удачно поработал, в Англии у него не задалось, в Порту то же
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:30
Волшебный какой-то Лопетеги.))
z9ygf369dc52
z9ygf369dc52
вчера в 10:47
Что то рано провожают Хаби... а вдруг он останется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:04, ред.
Он многим ещё интересен !)
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