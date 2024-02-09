«Милан» и «Байер» заинтересованы в приглашении Лопетеги

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вчера, 09:41

Бывший наставник «Реала» и сборной Испании может возглавить «Милан».

По информации источника, в итальянском клубе в данный момент наиболее предпочтительным вариантом в качестве преемника Стефано Пиоли считают именно этого тренера. Испанец является одним из самых уважаемых специалистов в совете директоров «россонери» за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

Также в кандидатуре Лопетеги заинтересован «Байер», который летом может покинуть Хаби Алонсо.