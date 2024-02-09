«Милан» и «Байер» заинтересованы в приглашении Лопетеги

Бывший наставник «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги может возглавить «Милан».
По информации источника, в итальянском клубе в данный момент наиболее предпочтительным вариантом в качестве преемника Стефано Пиоли считают именно этого тренера. Испанец является одним из самых уважаемых специалистов в совете директоров «россонери» за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.
Также в кандидатуре Лопетеги заинтересован «Байер», который летом может покинуть Хаби Алонсо.
Некоторое время назад Хулен отклонил предложение «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, а также отказался от нескольких вариантов из АПЛ.