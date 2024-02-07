В «Барселоне» возникли разногласия по поводу будущего главного тренера

Между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором «сине-гранатовых» Деку возникли разногласия по поводу потенциального сменщика Хави. Испанец хочет видеть во главе команды опытного наставника с именем. В первую очередь речь идёт о Хансе-Дитере Флике. Деку настаивает на кандидатуре главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.
Отмечается, что Лапорта с большой симпатией относится к немецкой тренерской школе и хотел бы пригласить Флика, так как он руководил большой командой. В пользу немца говорит то, что он находится в статусе свободного агента. Некоторые издания сообщают, что Флик уже учит испанский язык.
Деку хочет, чтобы «Барселону» возглавил Консейсау. В пользу португальского наставника говорит его умение подстраиваться под требования руководства и работа с молодёжью. Также агентом Консейсау является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что идеальным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» Лапорта считает Хосепа Гвардиолу, но такой вариант сразу отпал. Помимо этого, президент «блауграны» в ближайшее время проведёт встречу с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Непонятно. У Лапорты своих чтоль дел нет ? Чё он лезет в работу Деку ? Не доверяет или сомневается в его компетентности ? Тогда нахрена ему такой спортдир ?!
Решающее слово при выборе тренера должно быть за Деку. Ему напрямую с коучем работать, а не Лапорте. Деку за Консейсау ? Значит должен быть именно он..., и Деку будет нести за него ответственность.
P.S. А Жоану надо бы заниматься дырявым кошельком клуба, и предвзятым (при прочих равных) судейством.
Непонятно. У Лапорты своих чтоль дел нет ? Чё он лезет в работу Деку ? Не доверяет или сомневается в его компетентности ? Тогда нахрена ему такой спортдир ?!
Решающее слово при выборе тренера должно быть за Деку. Ему напрямую с коучем работать, а не Лапорте. Деку за Консейсау ? Значит должен быть именно он..., и Деку будет нести за него ответственность.
P.S. А Жоану надо бы заниматься дырявым кошельком клуба, и предвзятым (при прочих равных) судейством.