В «Барселоне» возникли разногласия по поводу будущего главного тренера

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вчера, 09:40

Между президентом «Барселоны» и спортивным директором «сине-гранатовых» возникли разногласия по поводу потенциального сменщика Хави. Испанец хочет видеть во главе команды опытного наставника с именем. В первую очередь речь идёт о Хансе-Дитере Флике. Деку настаивает на кандидатуре главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

Отмечается, что Лапорта с большой симпатией относится к немецкой тренерской школе и хотел бы пригласить Флика, так как он руководил большой командой. В пользу немца говорит то, что он находится в статусе свободного агента. Некоторые издания сообщают, что Флик уже учит испанский язык.

Деку хочет, чтобы «Барселону» возглавил Консейсау. В пользу португальского наставника говорит его умение подстраиваться под требования руководства и работа с молодёжью. Также агентом Консейсау является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что идеальным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» Лапорта считает Хосепа Гвардиолу, но такой вариант сразу отпал. Помимо этого, президент «блауграны» в ближайшее время проведёт встречу с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.