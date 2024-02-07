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В «Барселоне» возникли разногласия по поводу будущего главного тренера

вчера, 09:40

Между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором «сине-гранатовых» Деку возникли разногласия по поводу потенциального сменщика Хави. Испанец хочет видеть во главе команды опытного наставника с именем. В первую очередь речь идёт о Хансе-Дитере Флике. Деку настаивает на кандидатуре главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

Отмечается, что Лапорта с большой симпатией относится к немецкой тренерской школе и хотел бы пригласить Флика, так как он руководил большой командой. В пользу немца говорит то, что он находится в статусе свободного агента. Некоторые издания сообщают, что Флик уже учит испанский язык.

Деку хочет, чтобы «Барселону» возглавил Консейсау. В пользу португальского наставника говорит его умение подстраиваться под требования руководства и работа с молодёжью. Также агентом Консейсау является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что идеальным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» Лапорта считает Хосепа Гвардиолу, но такой вариант сразу отпал. Помимо этого, президент «блауграны» в ближайшее время проведёт встречу с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 10:20
Пусть феерит с обычным буджетом
Астон Виллу я упомянул именно в этом контексте
При чем тут опять Роналду ?
Как можно сравнивать профессию тренера и футболиста ????
Я не оспаривал что Гвардиолла хороший тренер
Но он не величайший изменивший на всегда футбол и тем более не лучше Анчелотти
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 08:25
Пусть Роналду выиграет ЛЧ с Астон Виллой, пусть играет за Сампдорию и покажет свою крутость, примерно так это звучит.
Ещё раз скажу, что Гвардиола без шейхов в Барселоне, с воспитанниками показал себя.
Хави без шейхов и со слабой Барселоной выиграл чемпионат. Куда же испарилась вся гениальность Анчи и всей хваленной команды?
Теперь Гвардиола будет феерить и писать историю с МС.
Почему-то раньше никто так успешно не тренировал и не доминировал с МС. Это о многом говорит.
R. Carlos
R. Carlos ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 22:07
Без чит кода от шейхов на бесконечное бабло он никода не выиграет даже ЛЕ
Вот взять хотя бы Унаи Эмери он даже без больших денег поднял Астон Виллу
Пусть Гвардиолла покажет что то с Астон Виллой
А Хави пусть тренирует дальше
Реалу же лучше
Удачи
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 12:17
Гвардиола отпал, потому что Гвардиола прямо сегодня очень успешно тренерует МС, и ему нет смысла бросать и бегать в Барселону. Хави даже со скромным бюджетом оставил позади Реал в прошлом сезоне. Не будь этот сезон такой ужасный на травмы, скорее всего сделал бы это ещё раз.
Если вернётся Гвардиола, то он и с воспитанниками клуба продолжит старое дело.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 11:08
Гвардиолла отпал потому что с таким бюджетом как у Барсы ему ничего не сделать с командой
Это не нефтебабло
Сказал надо 100 - на тебе 100
Сказал надо 200 - на тебе 200
Через день сказал надо ...ну вы поняли

А по поводу немецкой школы футбола - думаю она будет работать и иметь успех только с немецкими командами потому , как там одна из основ - строгая дисциплина
Хотя у Клоппа получилось за пределами Германии добиться успехов
А вот в Италии и Испании даже на вскидку сложно назвать кого то
Тухель думаю можно сказать не получилось у него
drug01
drug01
вчера в 10:31
Выбрать и заменить предыдущего тренера не так легко! Будем снисходительно к этому относится
lotsman
lotsman
вчера в 10:28
Если нет единого мнения, то толку никакого не будет.
112910415
112910415
вчера в 10:06
и это только начало (
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:03, ред.
Х/ф. Детский сад. Часть 2 "Хотелки президента FCB".

Непонятно. У Лапорты своих чтоль дел нет ? Чё он лезет в работу Деку ? Не доверяет или сомневается в его компетентности ? Тогда нахрена ему такой спортдир ?!

Решающее слово при выборе тренера должно быть за Деку. Ему напрямую с коучем работать, а не Лапорте. Деку за Консейсау ? Значит должен быть именно он..., и Деку будет нести за него ответственность.

P.S. А Жоану надо бы заниматься дырявым кошельком клуба, и предвзятым (при прочих равных) судейством.
86859qmcn6rj
86859qmcn6rj
вчера в 09:52
Плохо когда нет общего мнения
gj9jppdrxm3v
gj9jppdrxm3v
вчера в 09:48
    Гость
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