Бывший тренер сборной Италии готов возглавить «Барселону»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов предложить «Барселоне» свою кандидатуру на пост наставника команды.
Отмечается, что каталонцы вряд ли внесут итальянца в свой шорт-лист потенциальных рулевых коллектива.
По слухам, новым главным тренером «сине-гранатовых» может стать экс-наставник сборной Германии.
Конте умеет.
С Моуриньо бодался ? Пусть и дальше с кем угодно продолжает - с результатами и трофеями эта фигня не соотносится.
Конте умеет.
С Моуриньо бодался ? Пусть и дальше с кем угодно продолжает - с результатами и трофеями эта фигня не соотносится.
Он ввязывался в перепалки с Моуриньо.
Не нужен такой тренер Барселоне.
Он ввязывался в перепалки с Моуриньо.
Не нужен такой тренер Барселоне.