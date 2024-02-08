Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Бывший тренер сборной Италии готов возглавить «Барселону»

вчера, 17:43

Экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов предложить «Барселоне» свою кандидатуру на пост наставника команды.

Отмечается, что каталонцы вряд ли внесут итальянца в свой шорт-лист потенциальных рулевых коллектива.

По слухам, новым главным тренером «сине-гранатовых» может стать экс-наставник сборной Германии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Милан» и «Байер» заинтересованы в приглашении Лопетеги
Сегодня, 09:41
Слухи«Торино» хочет пригласить Гаттузо на пост главного тренера команды
Вчера, 20:45
Слухи«Сассуоло» может расстаться с главным тренером
07 февраля
Стало известно, кого в «Ливерпуле» хотят видеть сменщиком Клоппа
07 февраля
В «Барселоне» возникли разногласия по поводу будущего главного тренера
07 февраля
СлухиПрезидент «Барселоны» в ближайшие недели планирует встретиться с Клоппом
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:03
Какой большой выбор - это точно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Барселоне нужен любой, кто Умеет тренировать.
Конте умеет.
С Моуриньо бодался ? Пусть и дальше с кем угодно продолжает - с результатами и трофеями эта фигня не соотносится.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:24
Причем тут его смута с Моуриньо?Конте должен стать тренером Барселоны после Флика.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:39
Конте?
Он ввязывался в перепалки с Моуриньо.
Не нужен такой тренер Барселоне.
112910415
112910415
вчера в 18:26
лучше без него
5qqr53k5v89q
5qqr53k5v89q
вчера в 17:58
Конте не подходит для Барселоны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 