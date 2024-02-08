Деку высказался о возвращении Гвардиолы в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможности возвращения Пепа Гвардиолы:
Пока мы не начали вести переговоры ни с одним тренером. Сейчас у Пепа Гвардиолы контракт с другим клубом. Мне кажется, что разговоры с ним неуважительны по отношению к «Манчестер Сити».
Напомним, летом нынешний главный тренер каталонцев покинет клуб, поэтому должность станет вакантной.
вот это было бы существенно
тактически Конте подкован не хуже Анчелотти
вот это было бы существенно
тактически Конте подкован не хуже Анчелотти