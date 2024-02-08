Деку высказался о возвращении Гвардиолы в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможности возвращения :

Пока мы не начали вести переговоры ни с одним тренером. Сейчас у Пепа Гвардиолы контракт с другим клубом. Мне кажется, что разговоры с ним неуважительны по отношению к «Манчестер Сити».