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Деку высказался о возвращении Гвардиолы в «Барселону»

вчера, 11:42

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможности возвращения Пепа Гвардиолы:

Пока мы не начали вести переговоры ни с одним тренером. Сейчас у Пепа Гвардиолы контракт с другим клубом. Мне кажется, что разговоры с ним неуважительны по отношению к «Манчестер Сити».

Напомним, летом нынешний главный тренер каталонцев покинет клуб, поэтому должность станет вакантной.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:28
Боится, что Манчестер Сити уведет лидеров команды, как ПСЖ когда-то?))
Carradona
Carradona
вчера в 17:25
Пеп тренирует богатые клубы, которые в ТО могут выложить 100-300 лярдов, Барселона к ним уже ни относится
balalay
balalay
вчера в 16:42, ред.
ходят слухи что к Барселоне обратился Конте с конкретным предложением
вот это было бы существенно
тактически Конте подкован не хуже Анчелотти
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
О каком возвращении речь, если контактов с Гвардиолой нет. Гвардиола навряд ли согласится идти в нынешнюю Барсу.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:08
Главное врать самому себе и верить в это))
sihafazatron
sihafazatron ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:27
Даже не говори, всего 5 трофеев за сезон. Сдулся шарлатан!))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:06
Гвардиола с трудом тянет богатую команду, а Барселона сейчас просто нищая.
adekvat
adekvat
вчера в 13:03
Сити не отпустит его.
112910415
112910415
вчера в 11:50
не надо грезить о несбыточном
hgzfdbwh58ka
hgzfdbwh58ka
вчера в 11:47
Это маловероятно,Пеп уже дал комментарий
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