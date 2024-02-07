Стало известно, кого в «Ливерпуле» хотят видеть сменщиком Клоппа

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вчера, 10:30

Руководство «Ливерпуля» хочет видеть главным тренером «красных» в новом сезоне наставника «Байера» . Стороны уже провели встречу. На данный момент Алонсо заверяет, что его всё устраивает в Леверкузене и он не намерен его покидать

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «Челси».