Стало известно, кого в «Ливерпуле» хотят видеть сменщиком Клоппа

Руководство «Ливерпуля» хочет видеть главным тренером «красных» в новом сезоне наставника «Байера» Хаби Алонсо. Стороны уже провели встречу. На данный момент Алонсо заверяет, что его всё устраивает в Леверкузене и он не намерен его покидать
Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «Челси».
Ты видел вчера игру со Штутгартом? Ничего Алонсо не показал. Штутгарт полностью переиграл Байер. В работе Алонсо, достаточно ошибок. Надо было видеть, как грамотно построил игру Штутгарт!!! А, Байер играл как в потёмках... Третий гол- вина вратаря и защитника. Но вратаря ещё больше, потому что на такие мячи, вратарь обязан выходить!!! Ну и защитник- лоханулся, не посмотрел себе за спину.
Ты видел вчера игру со Штутгартом? Ничего Алонсо не показал. Штутгарт полностью переиграл Байер. В работе Алонсо, достаточно ошибок. Надо было видеть, как грамотно построил игру Штутгарт!!! А, Байер играл как в потёмках... Третий гол- вина вратаря и защитника. Но вратаря ещё больше, потому что на такие мячи, вратарь обязан выходить!!! Ну и защитник- лоханулся, не посмотрел себе за спину.
Ну а так что, Клопп и Ливерпуль это какая-то удачная химическая реакция, не могу представить себе сейчас Ливерпуль без Клоппа и Клоппа в другой команде.
Ну а так что, Клопп и Ливерпуль это какая-то удачная химическая реакция, не могу представить себе сейчас Ливерпуль без Клоппа и Клоппа в другой команде.