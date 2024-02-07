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Стало известно, кого в «Ливерпуле» хотят видеть сменщиком Клоппа

вчера, 10:30

Руководство «Ливерпуля» хочет видеть главным тренером «красных» в новом сезоне наставника «Байера» Хаби Алонсо. Стороны уже провели встречу. На данный момент Алонсо заверяет, что его всё устраивает в Леверкузене и он не намерен его покидать

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «Челси».

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Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 20:13
Давайте Зидана, засиделся человек без работы, такой талант пропадает!
А то ведь скоро забудем ...
Capral
Capral
вчера в 18:03
Взаимно, со всем Уважением!!!
Возможно, Вы и правы, главное- игра с Баварией, которая, может многое решить, причем, чисто психологически, если учесть, что, сейчас происходит в клубе. Но с другой стороны, не стоит отрицать того, что для Алонсо- важно не только чемпионство, но и кубок. Поэтому, я бы не стал утверждать, что все мысли Байера были направлены исключительно на важнейшую игру с Баварией, и поэтому, он так невыразительно сыграл вчера.

Дело в том, что вчера, по игре, Штутгарт смотрелся солиднее. Было видно, что тренер разобрал игру Алонсо и тщательно к ней подготовился. Особенно качественно, гости провели 1-й тайм, когда, перекрыли все подступы к своей штрафной. И 2-й тайм, Штутгарт сыграл неплохо, но две позиционные ошибки в обороне, позволили Байеру победить. Обидное поражение, еще и тем, что Штутгарт, практически не позволил Байеру сыграть в свою игру. Третий гол, как я уже писал раньше- ошибка, и вратаря, и защитника.

Этот матч показал, что Байер- не такой, уж безгрешный, и с ним, вполне можно играть.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:44
Со всем уважением! Ошибки есть у каждого тренера, главное уметь вовремя их исправлять, Штутгарт готовился к Байеру, но у Алонсо уже в голове игра с Баварией, которая в основе своей будет важна для Алонса как тренера и для Байера как команды.
therapy
therapy ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 17:39
Там ни гонка, а Формула 1 будет
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:06
Хаби Алонсо не стоит торопить карьеру.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:58
Гонка за Алонсо к лету будет в самом разгаре
Самое главное чтоб Хаби сделал правильный выбор, хотя по мне кажется пусть пока останется в Леверкузене
Вещий
Вещий
вчера в 11:08
У Алонсо Байер конечно круто идёт, но сезон ещё не закончился, а его уже в Ливерпуль и Реал отправляют. Не рановато такие авансы вешать? Будто мало было примеров, когда какой-то андердог сверкнёт, тренер едет в топ-клуб и проваливается... У Ливерпуля грамотное руководство. Кандидатуры максимально адекватные. При этом любой кого бы не позвали, будет уступать Клоппу.

Ну а так что, Клопп и Ливерпуль это какая-то удачная химическая реакция, не могу представить себе сейчас Ливерпуль без Клоппа и Клоппа в другой команде.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:03
Тактически, полностью переиграл. Второй гол Штутгарта, тоже был красивый.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:56
Видел.
Первый ответный голешник Байера был расчудесный.
Насчёт того, что полностью переиграл..., ну не знаю. Мне так не показалось.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:53
Макс.
Ты видел вчера игру со Штутгартом? Ничего Алонсо не показал. Штутгарт полностью переиграл Байер. В работе Алонсо, достаточно ошибок. Надо было видеть, как грамотно построил игру Штутгарт!!! А, Байер играл как в потёмках... Третий гол- вина вратаря и защитника. Но вратаря ещё больше, потому что на такие мячи, вратарь обязан выходить!!! Ну и защитник- лоханулся, не посмотрел себе за спину.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
У Алонсо летом будет немало предложений))
112910415
112910415
вчера в 10:43
у Алонсо очередь в приёмной ! )
adfj3mhfv6cz
adfj3mhfv6cz
вчера в 10:33
Чтобы заменить надо приложить большие усилия и создать хорошие условия!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:33, ред.
Играть ещё полсезона...
Интересно что начнут писать про Алонсо, если Байер начнёт сливаться ?
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