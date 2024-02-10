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Салах определился со своим будущим

вчера, 09:59

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не хочет покидать Англию, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии. Если в январе футболист был готов к переезду на Ближний Восток, то сейчас его позиция изменилась. Салах намерен продлить контракт с «Ливерпулем» и продолжить выступать на высоком уровне. Сообщается, что после того, как Юрген Клопп покинет Ливерпуль, руководители клуба приложат все усилия, чтобы сохранить лидера команды.

На счету Салаха 332 матча за «красных», в которых он забил 204 мяча и отдал 88 голевых передач. Его действующий контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 31-летний египтянин провёл 27 игр во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:08, ред.
Уважаемые.
Надо что то делать с необоснованными дизлайками, которые лепят некоторые акки/клоны почём зря.
Ладно бы ещё по существу темы что то возражали и отстаивали свою позицию, так нет же - никаких собственных мыслей, а просто тупо дизят и ломают визуализацию диалога. И это далеко не в первый раз. Как пример, сегодняшние дизы в адрес юзера Regista 888.
Подобное поведение, по моему мнению, нужно исключать. Как ? Это уже на ваше усмотрение.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
"Да и где уверенность, что Салах не сдаст в ближайшее время. Ему не 27 лет."

В этом и дело: тем более (!) сначала надо покупать игрока на его позицию, а потом всё остальное.

По Дембеле не соглашусь: Хави в том сезоне взял Ла Лигу и вклад француза был ощутим - Левандовски с ним и делали результат впереди. А теперь поляк на поле, как оторванный ломоть - ни голов, ни атаки путёвой. Роберту и обыграться не с кем - Бальде и Рафинья абсолютно мышей не ловят...
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:39
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
Ясно. Но наверно ты согласишься, что сначала надо купить (!) кого то на его позицию, затем убедиться подойдёт/ не подойдёт, а уж потом продавать Фараона.
Не тупить же Ливерпулу, как Барселоне: Дембеле отпустили, а Рафинья не тянет...
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:30
Ещё можно Суле забрать у Юве.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:29
Я не спортивный директор Ливерпуля. Но так можно было попробовать Боуэна, Бэйли, Кулушевски. Понятно, что это с потерей качества на данной позиции, но и деньги все бы не пришлось тратить, пустить на усиление других позиций.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Деньги-деньгами...
Кого ты предлагаешь поставить на правую бровку вместо него, на постоянной основе ?
Regista_888
Regista_888
вчера в 13:13
Плохая новость для Ливерпуля. 150 млн поднять можно было и пустить на хороший трансфер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:52
Не давайте Салаху в руки микрофон, - пусть на поле мяч пинает; для него и этого достаточно.
galem72
galem72
вчера в 12:36
На самом деле, это определили "инсайдеры" из неизвестного таблоида! От египтянина здесь только его имя. ))
Пока Салах находится в хорошей форме, его нужно продавать за большие деньги и подбирать ему замену. Ведь он уже не молод и дальше будет неизбежный спад в игре, который в АПЛ у атакеров происходит мгновенно.
alexamit
alexamit
вчера в 12:34
Браво Мохамед!
112910415
112910415
вчера в 12:27
одобряем и поддерживаем !
6vqr85wfap7u
6vqr85wfap7u
вчера в 12:21
На Ближнем Востоке сейчас неспокойно, лучше в Англии переждать.
Вещий
Вещий
вчера в 11:08
В хорошем раскладе Салах еще может пару-тройку сезонов на вполне приличном уровне отыграть, обеспечив в районе +15 банок не считая голевых за сезон, а это очки, потенциальное место в топ 4 и ЛЧ, а вот за условные 100 Лямов плюс велик шанс взять если не второго Нуньес, то игрока куда как более слабого, который не то что голевую штанге отдаст, а будет тусить в больничке а ля Тиагу....
nubom
nubom
вчера в 10:43, ред.
Салах своим трудом достиг того уровня благосостояния, при котором разумный человек понимает, что не все покупается за деньги...
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 10:35
На первый взгляд может показаться, что мусульманин потянется к "своим" и поедет в Саудовскую Аравию, так как это выгодно с точки зрения зарплаты и многочисленных фанатов, но все наоборот. Если европейцы, показавшие хорошие результаты в своих карьерах в Европе, хотели чего-то нового на карьерном горизонте, их можно понять. Впрочем, сам Роналду многих мотивировал на трансферы в Саудовскую лигу, и многие остались недовольными в итоге. Но в случае с Салахом все наоборот: жил в Египте и его мечтой было достичь высот в Европе, в топ-5 лигах мира, и он этого добился в Ливерпуле.

Клопп уйдет - это мы поняли, но это не значит что Салах не останется. Ему всего 31. Спортсмены с его телосложениями долгоиграющие. А с учетом того, что Салах – полная противоположность Азару, образ жизни и все такое, завершение карьеры в 32 года ему не грозит. Он еще захочет побить новые рекорды в АПЛ в составе Ливерпуля и он к этому готов 100%.

И руководство Ливерпуля своих игроков ценит и повышение зарплаты Салаха не проблема. Но дело в том, что он никогда не нуждался в деньгах, как бедный Роналду с детства. Он из богатой семьи и для него футбол всегда был важнее любых дополнительных денег.
npxk6964pn4b
npxk6964pn4b
вчера в 10:24
А зачем искать другое счастье ведь он игру свою нашёл!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Этo правильное решение. Лучше еще футбол поиграть на высоком уровне!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:04
Странное решение Салаха...
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:02
СА осталась с носом. Бензема не оправдал надежд, поэтому Салах им был нужен, но и он остался верен футболу. Искусственный чемпионат сдулся.
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