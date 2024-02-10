Салах определился со своим будущим

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вчера, 09:59

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта не хочет покидать Англию, несмотря на щедрые предложения из Саудовской Аравии. Если в январе футболист был готов к переезду на Ближний Восток, то сейчас его позиция изменилась. Салах намерен продлить контракт с «Ливерпулем» и продолжить выступать на высоком уровне. Сообщается, что после того, как Юрген Клопп покинет Ливерпуль, руководители клуба приложат все усилия, чтобы сохранить лидера команды.

На счету Салаха 332 матча за «красных», в которых он забил 204 мяча и отдал 88 голевых передач. Его действующий контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 31-летний египтянин провёл 27 игр во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.