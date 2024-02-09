Экс-игрок «Рубина» близок к переходу в «Вест Бромвич»

Полузащитник Янн М'Вила близок к переходу в «Вест Бромвич».
До конца прошлого сезона игрок выступал за «Олимпиакос», сейчас он является свободным агентом.
«Дрозды» идут на 5-м месте в Чемпионшипе.
Полузащитник Янн М'Вила близок к переходу в «Вест Бромвич».
До конца прошлого сезона игрок выступал за «Олимпиакос», сейчас он является свободным агентом.
«Дрозды» идут на 5-м месте в Чемпионшипе.
31 матч за Олимпиакос , 0 голов и всего одна результативная передача. 🤷♂️
31 матч за Олимпиакос , 0 голов и всего одна результативная передача. 🤷♂️