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Экс-игрок «Рубина» близок к переходу в «Вест Бромвич»

вчера, 23:44

Полузащитник Янн М'Вила близок к переходу в «Вест Бромвич».

До конца прошлого сезона игрок выступал за «Олимпиакос», сейчас он является свободным агентом.

«Дрозды» идут на 5-м месте в Чемпионшипе.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:52
Ну и зачем он такой им нужен ?
31 матч за Олимпиакос , 0 голов и всего одна результативная передача. 🤷‍♂️
2ffz2vegkfhn
2ffz2vegkfhn
сегодня в 06:54
Не самый плохой у него вариант продолжения карьеры.
c4ed2762juev
c4ed2762juev
сегодня в 05:32
Можно так сказать, пошёл на повышение
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:13
Возможно ему удастся усилить этот клуб, опыт игры на высоком уровне у него богатый.
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