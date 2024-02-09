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«Арсенал» рассматривает четырёх игроков для подписания летом

вчера, 10:56

«Арсенал» следит за нападающим «Атлетика» Николасом Уильямсом.

По информации источника, игрок входит в трансферный список английского клуба на лето. Футболист также входил в сферу интересов «Реала», «Астон Виллы» и «Ливерпуля».

Однако команда из Бильбао настаивает на том, что не будет продавать своего игрока.

Кроме того, «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Брентфорда» Айвену Тоуни, а главный тренер «канониров» Микель Артета высоко оценивает полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Ещё одним вариантом является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.

В следующее трансферное окно лондонцев могут покинуть Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Эдвард Нкетиа.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:05
Лучше бы работа была не у Эду, тогда две трети игроков впустую бы не приезжали, имхо худший спортивный директор в мире на своей позиции.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:39
На самом деле список на много больше, и позиций для усиления тоже больше. Вообще летнее трансферное окно обещает быть очень плодотворным и многое определяющим для Артеты!!!
Летом Арсенал могут покинуть вратарь Рамсдейл, защитник Кивер и Седрик Соареш, полузащитники Парти и Эльненни, плюс нападающий Нкетиа. Так же покинуть стан пушкарей могут ЭСР и Фабио Виейра,и возможно вингер Нельсон...... плюс Маркиньос, Тирни и Тавареш которые сейчас в арендах.... поэтому, Арсеналу нужно будет подписать вратаря, левоногово центрального защитника, левого защитника, как минимум одного опорника, плюс еще игрока в центр поля, правый вингер для ротации Сака, и центрфорвард....так что работы у Эду много и действовать нужно будет максимально быстро, что бы новые игроки успели провести большую часть предсезонки с командой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:13
Не так всё просто, у Микеля есть явные любимчики) Тот же его любовник Мари, который пришёл из МС, играл на уровне Шипа, но всё равно почти два сезона в клубе провёл. Так же с Зиной и Иисусом.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 12:12
Про Николаса Уильямса могут изначально забыть, потому что он игрок Атлетика, а Атлетик своих басков не продает. Репутация Айвена Тоуни сейчас не на высоте, но нападающий может помочь Арсеналу в атаке. Педру Нету из Вулверхэмптона тоже пойдет и даже больше, чем Айвен. Педру очень техничный игрок, быстр агрессивен в атаке. Думаю из всех этих игроков он больше подходит стилю Арсенала. И ему всего 23 года, а Айвену 27. Для будущего лучше купить более молодого игрока, и Педру в этом возрасте еще и играет лучше многих.
therapy
therapy
вчера в 11:32
Всех конечно не подпишут, но по мне более реально это Айвен Тоуни, и Нету
st878xwwpds2
st878xwwpds2
вчера в 11:24
Арсенал может и десяток игроков рассматривать, деньги у них есть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:22
В первую очередь нужен нападающий. Отпустить Нкетию, а Жезуса на фланг для ротации
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:59
Педру Нету можно взять, хороший игрок !
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