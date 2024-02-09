«Арсенал» рассматривает четырёх игроков для подписания летом

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вчера, 10:56

«Арсенал» следит за нападающим «Атлетика» .

По информации источника, игрок входит в трансферный список английского клуба на лето. Футболист также входил в сферу интересов «Реала», «Астон Виллы» и «Ливерпуля».

Однако команда из Бильбао настаивает на том, что не будет продавать своего игрока.

Кроме того, «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Брентфорда» , а главный тренер «канониров» Микель Артета высоко оценивает полузащитника «Реала Сосьедад» . Ещё одним вариантом является вингер «Вулверхэмптона» .

В следующее трансферное окно лондонцев могут покинуть , и .