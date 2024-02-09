«Арсенал» рассматривает четырёх игроков для подписания летом

«Арсенал» следит за нападающим «Атлетика» Николасом Уильямсом.
По информации источника, игрок входит в трансферный список английского клуба на лето. Футболист также входил в сферу интересов «Реала», «Астон Виллы» и «Ливерпуля».
Однако команда из Бильбао настаивает на том, что не будет продавать своего игрока.
Кроме того, «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Брентфорда» Айвену Тоуни, а главный тренер «канониров» Микель Артета высоко оценивает полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Ещё одним вариантом является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.
В следующее трансферное окно лондонцев могут покинуть Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Эдвард Нкетиа.
Летом Арсенал могут покинуть вратарь Рамсдейл, защитник Кивер и Седрик Соареш, полузащитники Парти и Эльненни, плюс нападающий Нкетиа. Так же покинуть стан пушкарей могут ЭСР и Фабио Виейра,и возможно вингер Нельсон...... плюс Маркиньос, Тирни и Тавареш которые сейчас в арендах.... поэтому, Арсеналу нужно будет подписать вратаря, левоногово центрального защитника, левого защитника, как минимум одного опорника, плюс еще игрока в центр поля, правый вингер для ротации Сака, и центрфорвард....так что работы у Эду много и действовать нужно будет максимально быстро, что бы новые игроки успели провести большую часть предсезонки с командой!
Летом Арсенал могут покинуть вратарь Рамсдейл, защитник Кивер и Седрик Соареш, полузащитники Парти и Эльненни, плюс нападающий Нкетиа. Так же покинуть стан пушкарей могут ЭСР и Фабио Виейра,и возможно вингер Нельсон...... плюс Маркиньос, Тирни и Тавареш которые сейчас в арендах.... поэтому, Арсеналу нужно будет подписать вратаря, левоногово центрального защитника, левого защитника, как минимум одного опорника, плюс еще игрока в центр поля, правый вингер для ротации Сака, и центрфорвард....так что работы у Эду много и действовать нужно будет максимально быстро, что бы новые игроки успели провести большую часть предсезонки с командой!