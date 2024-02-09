Мама Крооса хочет, чтобы Тони остался в «Реале»

Бирджит Каммер, мама полузащитника «Реала» , надеется, что её сын продлит контракт с клубом.

Если Тони продлит соглашение с «Реалом», то обрадует тренера Карло Анчелотти, партнеров по команде, своего сына Леона, а также многих болельщиков. Но в конечном итоге счастлив должен быть только он сам, поэтому ему и решать.

Мой сын собирается завершить карьеру на элитном уровне и не беспокоиться о травмах. Я знаю, что это непростое решение, и надеюсь, что он еще не принял его. Хочу, чтобы у Тони был замечательный летний отпуск, хорошие сборы и чтобы он начал свой последний сезон в Мадриде.