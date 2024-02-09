Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Мама Крооса хочет, чтобы Тони остался в «Реале»

вчера, 20:19

Бирджит Каммер, мама полузащитника «Реала» Тони Крооса, надеется, что её сын продлит контракт с клубом.

Если Тони продлит соглашение с «Реалом», то обрадует тренера Карло Анчелотти, партнеров по команде, своего сына Леона, а также многих болельщиков. Но в конечном итоге счастлив должен быть только он сам, поэтому ему и решать.

Мой сын собирается завершить карьеру на элитном уровне и не беспокоиться о травмах. Я знаю, что это непростое решение, и надеюсь, что он еще не принял его. Хочу, чтобы у Тони был замечательный летний отпуск, хорошие сборы и чтобы он начал свой последний сезон в Мадриде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Полузащитник «Зенита» подпишет контракт с бразильским клубом
Сегодня, 16:19
СлухиКапитан «Атлетико» может продолжить карьеру в МЛС
Сегодня, 15:30
Слухи«Бавария» интересуется Рабьо
Сегодня, 14:36
СлухиЗащитник «Фулхэма» может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 13:06
Во «Фрозиноне» сообщили об интересе к лучшему бомбардиру команды
Сегодня, 12:27
СлухиПолузащитник «Челси» хочет перейти в «Барселону»
Сегодня, 11:38
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:19
Для мамы, он всё ещё ребенок. Маму всегда надо уважать и почитать!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:21
Мама алё)...мальчику уже 34 года...
shur
shur
вчера в 22:40
...Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны!
Все дела подвластны им,
Знает немец, парижанин и конечно же грузин!!!
5hscfmn44qw2
5hscfmn44qw2
вчера в 22:20
Мама плохого не пожелает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:14
Мама всегда права - нужно ее слушать.
2rbpgtvw82j5
2rbpgtvw82j5
вчера в 20:32
Нужно маму уважить и остаться...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 