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Галлас заявил, что Аршавин не раскрыл свой потенциал из-за лени

вчера, 14:10

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о выступлениях Андрея Аршавина за «канониров».

Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре. Потому что Андрей выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:03
Генетика у Андрея не та, чтобы высокие физические нагрузки нести, а он ей и не сопротивлялся и заменял футбольным интеллектом.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:49
Да он даже на матч тв постоянно ленивый ))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 18:14
Его ожидания или что-то ещё?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:11
Это его проблемы!
lotsman
lotsman
вчера в 16:31
В Зените можно было и с ленцой играть, таков уровень РПЛ, а в АПЛ совсем другой уровень. И если не выкладываться по полной, то ничего из тебя не получится. А Аршавин не готов был работать по полной. Он привык совсем к другим нагрузкам и скоростям, и поэтому у него ничего не получилось в АПЛ. И после возвращения из АПЛ он уже не смог найти свою игру и решил завязать с игрой и стать функционером.
Варвар7
Варвар7 ответ kozanostra007bond (раскрыть)
вчера в 15:47
Но если не брать такой уж высочайший уровень, то и в топ 5(в недалёком прошлом) можно найти подобных "ленивцев". если "покопаться в памяти" - но Лень...)))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:29
Андрей Аршавин не был выдающимся атлетом, как этого требует АПЛ, да и вряд ли смог бы им стать. Увы, это просто дано не каждому. Тем не менее, он умел играть в футбол, был хорош в своей игре и радовал ей всех нас. За это ему спасибо.
therapy
therapy ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:24
То просто был день Аршавина
therapy
therapy
вчера в 15:22
Он слишком рано в себя поверил как в Звезду, отсюда и лень, а мог бы достичь большего.
kozanostra007bond
kozanostra007bond ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:15
В России возможно. В Топ 5 европейских лиг для этого нужно быть Месси по уровню футбольного интеллекта.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:55
А может наоборот благодаря лени Андрюха добился того, чего многие трудоголики не смогли достичь, то есть искал неординарные и не стандартные ходы во во всём, что бы достигать желаемого результата с наименьшими затратами своей энергии, при этом сохраняя её ещё для чего либо...)
adekvat
adekvat
вчера в 14:54
Российские футболисты все лентяи.
112910415
112910415
вчера в 14:32
да-да, была у него такая особенность )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:17
И тем не менее покер пассажирам отгрузил)
tmdfvg7waw3j
tmdfvg7waw3j
вчера в 14:16
Согласен с мнением Вильяма Галласа. Андрей Аршавин действительно был талантливым футболистом, но его недостаток усердия на тренировках и в играх повлиял на его успешность в «Арсенале» и АПЛ. Такая физическая нагрузка, как в Англии, была ему не по силам.
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