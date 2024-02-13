Галлас заявил, что Аршавин не раскрыл свой потенциал из-за лени

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» поделился мнением о выступлениях за «канониров».

Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре. Потому что Андрей выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается.