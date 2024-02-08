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Бакаев высказался о тратах на жизнь в ОАЭ

вчера, 17:13

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал комментарий касательно трат на жизнь в ОАЭ. Футболист на правах аренды выступает за местный клуб «Аль-Вахда».

Здесь реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы рублей. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает. Это сумасшествие.

Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Без походов в дорогие рестораны, без сумасшедшего шопинга? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч. На всю семью плюс-минус. Я говорю по последним расходам. Здесь все дорого. Я думал, что наоборот, дешевле, чем в России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Нужно было заранее оговаривать сумму контракта...в круассанах....
adekvat
adekvat
вчера в 18:29
За то тепло и мухи не кусают. В Китае дешево, давай к Слуцкому.
112910415
112910415
вчера в 18:29
трудно там бедняге
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:02
Это реально... В Турции всё в разы подорожало..., сейчас в Венесуэле нахожусь уже 2 месяца по работе, дороже московских цен минимум в 3-4 раза... и это реально в нищей стране....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 17:47, ред.
Только не говори Бакаеву, что законные жители Эмиратов составляют 12% населения, а 88% составляет их обслуга (только индусов 28%, в два с половиной раза больше, чем эмиратцев), которая ни в какие рестораны сходить позволить себе в принципе не может.

Все жители Эмиратов работают на государственных должностях (кто хочет, конечно), где средняя зарплата в 19 (!!!) раз больше, чем на частных, где работают остальные 88% населения.

Так что забавно, но в среднем население Эмиратов живёт очень бедно и очень плохо))
ak589g82p65c
ak589g82p65c
вчера в 17:44, ред.
С такими мыслями больше подойдёт чемпионат Монголии - на сумму за арабский круассан сможешь себе позволить ведро кумыса и казан бухлёра!
6gj5m6a5ebzf
6gj5m6a5ebzf
вчера в 17:40
Давайте скинемся всем соккером Бакаеву на круассанчик! Всё-таки после Зенита целая полторашка это неподъёмные для него деньги!
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:35
Сколько стоит жизнь в без походов в дорогие рестораны, без сумасшедшего шопинга? А разве это жизнь?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:34
Это зависит от различных факторов, насколько дорогой будет жизнь в том или ином месте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Везде хорошо, где нас нет...
jr87x8tyz92n
jr87x8tyz92n
вчера в 17:31
Я думал, что наоборот, дешевле, чем в России.

Глубокие у парня познания в экономической географии
Гость
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