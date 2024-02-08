Бакаев высказался о тратах на жизнь в ОАЭ

Полузащитник «Зенита» дал комментарий касательно трат на жизнь в ОАЭ . Футболист на правах аренды выступает за местный клуб «Аль-Вахда».

Здесь реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы рублей. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает. Это сумасшествие.

Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Без походов в дорогие рестораны, без сумасшедшего шопинга? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч. На всю семью плюс-минус. Я говорю по последним расходам. Здесь все дорого. Я думал, что наоборот, дешевле, чем в России.