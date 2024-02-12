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Головин попал на обложку номера газеты L'Equipe

вчера, 22:53

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку номера французской газеты L'Equipe от 12 февраля.

Россиянин забил победный для своей команды гол, отметившись на 77-й минуте матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2).

Всего в текущем сезоне на счету игрока 21 поединок в составе монегасков во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Головин попал на обложку номера газеты L'Equipe

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:30
Приветствую, Дорогой!!!
Похожи!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:00
...смотрим внимательно на лица игроков и видим определённое сходства, не правда ли? Как братья?!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:50
27 лет уже...интересно поиграет в какой нибудь сильной лиге....?
qev3uxptrvvf
qev3uxptrvvf
сегодня в 06:43
Еще бы написали: это русский !
112910415
112910415
сегодня в 05:57
молодчина Головин !
ОПС
ОПС
сегодня в 04:25
Хоть на обложку, но попал.
u73cg9fqhwgy
u73cg9fqhwgy
сегодня в 01:46
Поздравляем Александра Головина с попаданием на обложку французской газеты L’Equipe! Его успехи на футбольном поле и достижения в составе «Монако» действительно впечатляют.
drug01
drug01
сегодня в 00:55
Наш Головин просто красава! Держит планку игры высоко!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:47
Я порадовался за российского игрока. А на обложке журнала- всегда приятно оказаться.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Сыграл неплохо...насчет обложки французского журнала такое себе сейчас...больше нет, чем да)...
Capral
Capral
вчера в 23:07
Молодец, Головин- просто красавчик!!!!!!! Так держать, Саня!!!!!!! Это- большая Честь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эх, жаль, кудато, исчез Сергеич. Он, наверняка бы заплакал...
Гость
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