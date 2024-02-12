Головин попал на обложку номера газеты L'Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку номера французской газеты L'Equipe от 12 февраля.
Россиянин забил победный для своей команды гол, отметившись на 77-й минуте матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2).
Всего в текущем сезоне на счету игрока 21 поединок в составе монегасков во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.
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