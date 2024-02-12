Головин попал на обложку номера газеты L'Equipe

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вчера, 22:53

Полузащитник «Монако» попал на обложку номера французской газеты L'Equipe от 12 февраля.

Россиянин забил победный для своей команды гол, отметившись на 77-й минуте матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2).

Всего в текущем сезоне на счету игрока 21 поединок в составе монегасков во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.