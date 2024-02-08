Слуцкий пропустил пресс-конференцию после матча с «Зенитом»

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вчера, 20:31

Главный тренер клуба «Шанхай Шэньхуа» не пришёл на пресс-конференцию после контрольного матча с «Зенитом» (0:6).

Регламент Кубка Равноправия предполагает, что наставник команды после игры должен ответить на вопросы журналистов.

Василий Березуцкий и Олег Яровинский, работающие в штабе Слуцкого, тоже не стали общаться с прессой.