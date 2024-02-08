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Слуцкий пропустил пресс-конференцию после матча с «Зенитом»

вчера, 20:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

Главный тренер клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не пришёл на пресс-конференцию после контрольного матча с «Зенитом» (0:6).

Регламент Кубка Равноправия предполагает, что наставник команды после игры должен ответить на вопросы журналистов.

Василий Березуцкий и Олег Яровинский, работающие в штабе Слуцкого, тоже не стали общаться с прессой.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:12
ничего страшного за одного битого двух не битых дают
112910415
112910415
сегодня в 06:38
звезда патамушта в шоке )
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Ясно дело, что расстроился, но ведь помощники .то есть. Отправил бы одного и все, а тот бы объяснил, что тренеру плоховато после такого результата. Все таки какая то отмазка была бы.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:03
Похоже, там и его команда не явилась на матч.
aw5hrf98xue2
aw5hrf98xue2
вчера в 22:27
Причина не явке понятна, на первое время понять и простить
drug01
drug01
вчера в 22:12
А что говорить после такого результата!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:57
Обиделись наверно....
Может Кассьерра им футболку не подарил ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Это не песенки со сцены распевать.
Уважающий себя тренер после такого унижения подаёт в отставку...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:46
По-армейски поступил Лео
adekvat
adekvat
вчера в 20:40
Правильно спрятались в Китае от Зенита, а он им и там навалял, какие там слова, одни слюни да сопли в РОТЕ остались.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
В таком "шоу" Лёне ну совсем не хочется выступать...)
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