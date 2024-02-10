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Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в 2023 году

вчера, 15:50

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин был признан самым ценным игроком чемпионата Кипра в 2023 году. В текущем сезоне россиянин сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Напомним, Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт с которой действует до лета 2024 года.

Также в число одиннадцати лучших игроков чемпионата Кипра в 2023 году попали три одноклубника 32-летнего россиянина. А «Арис» был признан лучшей командой.

Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в 2023 году

Ранее генеральный директор кипрского клуба рассказал о влиянии Кокорина на раздевалку.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50, ред.
И даже на награждении Кокорин умудрился , что то "отжать" (у второго слева номинанта призов нет), зато у Сашка их 2....)))
Viollator
Viollator
вчера в 17:44
Красава, забивака !
4nqwegy7e36j
4nqwegy7e36j
вчера в 17:40
И в Фиорентине он бы блистал, если бы дали себя проявить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:37
Нашел себя Сашка на Кипре.....). Молодец...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:29
Все-таки не лучшим игроком, а одним из 11 ценных игроков. Вроде так
112910415
112910415
вчера в 16:20
человек, который нашёл себя !
q89ars2ea33w
q89ars2ea33w
вчера в 16:13
Александр на Кипре суперзвезда
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:03
В заголовке лучший... по тексту ценный... так что по факту????
Гость
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