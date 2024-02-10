Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в 2023 году

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вчера, 15:50

Нападающий «Ариса» из Лимассола был признан самым ценным игроком чемпионата Кипра в 2023 году. В текущем сезоне россиянин сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Напомним, Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт с которой действует до лета 2024 года.

Также в число одиннадцати лучших игроков чемпионата Кипра в 2023 году попали три одноклубника 32-летнего россиянина. А «Арис» был признан лучшей командой.

Ранее генеральный директор кипрского клуба рассказал о влиянии Кокорина на раздевалку.