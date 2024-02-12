Головин выиграл дерби, Миранчук удивил, а Захарян сыграет с ПСЖ. Российские легионеры не скучают

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сегодня, 13:41

Участники элитных лиг напоминают о себе.

Головин забил впервые с ноября

Александр играет достаточно близко к атаке, чтобы постоянно создавать моменты в «Монако». У него 36 передач под удары за сезон. Но при этом не является фланговым нападающим, чтобы смотреть на его результативность как на отражение формы. Головин создал в Лиге 1 больше моментов для напарников, чем Килиан Мбаппе для других игроков в ПСЖ . Российский хавбек уступает по последним пасам только пяти футболистам, среди которых более атакующие по амплуа люди. «Монако» переживал очередной кризис – одна победа в пяти матчах, поэтому дерби Лазурного берега против «Ниццы» было крайне важным, ведь играли претенденты на второе место.

«Монако» сыграл в гостях, победил в большинстве, а решающий гол на счету Александра Головина. Россиянин успел после сейва голкипера и отпраздновал в стиле Аршавина, приставив указательный палец ко рту – намек, что фанатам «Ниццы» нужно вести себя тише. Головин забил впервые с начала ноября, теперь у него 6 мячей и 4 ассиста в Лиге 1. Конец прошлого года был для него непростым, получил красную карточку против «Тулузы». Но отработал ту ошибку, ведь в 2024-м у него два ассиста в сложных для команды матчах, а теперь решающий удар против «Ниццы». В таблице Лиги 1 «Монако» вплотную подошел к соседям по красивым берегам.

Хотя сзади поджимает целая группа крепких скромных команд, у Головина самые высокие шансы на второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. О чемпионстве можно не заикаться, ПСЖ оторвался на 12 пунктов. Зато успехи Александра могут означать для него летний переход в другой клуб. Хавбек считает, что дорос до вызова в один из грандов. Лучшего момента не будет, ведь Головину уже 27 лет, граничный возраст для попытки заиграть в более солидном чемпионате, чем французский. «Монако» умеет торговаться, при желании найдут Александру интересный следующий клуб. Головин будет стараться ради трансфера, а если не получится, то останется ради Лиги чемпионов.

Миранчук – ассистент года в Серии А

В чемпионате Италии в новом 2024 году ни один футболист не создал больше качественных явных моментов, чем Алексей. Атакующий хавбек «Аталанты» лидирует в таблице по сумме xA – качеству последних передач. Миранчук обогнал даже неугомонного латераля Димарко из «Интера». Также опережает опытного хавбека Кандреву и чемпиона мира Жиру. По опасным передачам Миранчук выше крайнего форварда «Милана» Леау, хотя у португальца 526 минут на поле в новом году в Серии А, а у Алексея всего 300. Но это намного больше, чем было раньше.

Гасперини сам не ждал, что Миранчук, над которым тренер много лет издевается, не доверяя место в основе, так выстрелит. У Алексея 1 гол и 2 ассиста в Серии А с начала года, вышел на поле в пяти поединках. Даже когда наставник «Аталанты» оставляет Миранчука на скамейке, как было против «Дженоа», хавбек может стать джокером. Алексей отдал голевую передачу, ещё один гол был забит после атаки с его участием. После получаса на поле Миранчук нанес 3 удара и создал 4 момента. Футболист набрал форму, «Аталанта» в четверке, мечтает о Лиге чемпионов.

Для Алексея красивый рывок важен, ведь поможет найти новый клуб в будущем, если в Бергамо на него не рассчитывают. В любом случае приятно оказаться основным в сильной команде. Болельщики «Аталанты» выбрали Миранчука лучшим игроком клуба в январе, и в этот раз мало кто в Италии шутит о российских ботах, как было раньше. Алексей герой не только своей команды, но и целой Серии А на старте нового сезона. Мало в чемпионате Италии футболистов в лучшей форме, чем у Миранчука.

Захарян готов сыграть против ПСЖ

Если Головин и Миранчук лишь мечтают завоевать путевки в Лигу чемпионов со своими клубами, то «Реал Сосьедад» сыграет в плей-офф престижного турнира. Но испанцам не повезло со жребием. ПСЖ часто вылетал на первом этапе весенней части ЛЧ , но в этот раз вряд ли Мбаппе проиграет по сумме двух матчей. «Реал Сосьедад» стартует на выезде, первый матч уже в среду, на День всех влюбленных. Команда тренера Иманола в плохом состоянии, накануне проиграли дома «Осасуне». Зато юный Захарян здоров и вышел в основе. Вот только игра у Арсена пока не клеится – нанес три удара, но не помог своей команде.

Был период, когда казалось, что Захарян поймал игру клуба «Реал Сосьедад». Но на этом коротком отрезке его качественно поддерживали по левому флангу. Сейчас, хотя Кубо вернулся с Кубка Азии, а в полузащите у басков футболисты, которыми интересуются гранды, вся команда в непонятном состоянии. «Реал Сосьедад» стал хуже, чем был полгода назад. У них серия глупых ничьих в количестве трех штук. Только мировую с «Жироной» можно добавить в актив, но там было спорное судейское решение, отменили гол каталонцев. А теперь накануне выезда в Париж проиграли дома, что не добавило уверенности.

Мбаппе может огорчить оборону крепкого «Реала Сосьедад» в плохой форме, но Захаряну и его напарникам нечего терять. Арсену достаточно разок удачно открыться в атаке, даже если выйдет лишь на замену, чтобы записать свое имя в список авторов российских голов в плей-офф Лиги чемпионов. Испанцы, скорее всего, вылетят, но это тоже опыт игры на самом высоком уровне. Вспомните о возрасте хавбека. Бывшему игроку «Динамо» всего 20 лет, его путь в серьезном европейском футболе только начинается. Головин тоже переживал разные периоды, ему было непросто адаптироваться в Монако, а теперь это явный лидер солидного клуба.