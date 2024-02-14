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Агент Де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»

вчера, 21:48

Агент главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби провел встречу со спортивным директором «Барелоны» Деку на тему возможного будущего специалиста.

Нынешний наставник каталонцев Хави покинет клуб по окончании сезона, «сине-гранатовые» ищут ему замену.

По слухам, другой рулевой также претендует на пост тренера «блаугранас».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:00
Вы немного отстали от жизни. После Луческу много тренеров было в Шахтере, но Зерби- лучший, на мой взгляд.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:44
Гвардиола тоже был дешёвый испанец.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42
Я всегда Шахтёр с Луческу видел)
Да, Гвардиола имеет привычку сыпать комплименты.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:29
Назначат какого нибудь дешевого испанца,остальное у них пустые разговоры,все они воры как Бартомеу.
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 22:38
Да, он неплохо работал в Шахтере, у него и Мудрик заиграл. Шахта стала чемпионом, показывала очень приличный футбол. Помню, Гвард говорил такое, но думаю- это был больше комплимент, чем реальность. Итальянец еще не созрел до больших клубов.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:30
Дзерби тренировал Шахтёр?
Гвардиола говорил, что его место в МС может занять Роберто. Может это был намёк представителям Барселоны, чтобы те пригласили итальянца.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Просто посидели, день влюбленных отметили
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:19
Если Барселона хочет его пригласить то Де Дзерби мигом полетит туда, пусть попробует себя в большом клубе с историей, а такие команды как Брайтон он в любой момент найдет себе , если и провалиться в Барселоне.Так что Де Дзерби ничего не теряет.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:15
Ирония Судьбы 5 Тасуют известных тренеров, малоизвестные тренеры "добрый вечер! Режим РПЛ запущен!!!
Capral
Capral
вчера в 22:14
Де Зерби грамотный тренер. Помню его еще по Шахтеру. Правда, последние годы, ничего о его работе не знаю, не следил, но в Шахтере очень нравился. Но уверен, что на должность ГТ Барсы его не пригласят. Вероятно, кандидатуру будут искать покруче...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:02
Сиди в Брайтоне и не рыпайся, зачем тебе весь этот геморрой в барсе.
8bxwtwnnka9p
8bxwtwnnka9p
вчера в 21:56
Сейчас будут поиски по всем специалистам. Замена ведь должна скоро.
Гость
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