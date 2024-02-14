Агент Де Дзерби встретился со спортивным директором «Барселоны»

Агент главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби провел встречу со спортивным директором «Барелоны» Деку на тему возможного будущего специалиста.
Нынешний наставник каталонцев Хави покинет клуб по окончании сезона, «сине-гранатовые» ищут ему замену.
По слухам, другой рулевой также претендует на пост тренера «блаугранас».
Да, Гвардиола имеет привычку сыпать комплименты.
Да, Гвардиола имеет привычку сыпать комплименты.
Гвардиола говорил, что его место в МС может занять Роберто. Может это был намёк представителям Барселоны, чтобы те пригласили итальянца.
Гвардиола говорил, что его место в МС может занять Роберто. Может это был намёк представителям Барселоны, чтобы те пригласили итальянца.