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Тухель предлагает себя «Барселоне»

вчера, 16:41

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подастся на вакансию главного тренера в «Барселоне».

Немецкий специалист не уверен, что ему удастся сохранить место в команде.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе летом.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:05
Говорят, после сегодняшнего матча Баварии, ТТ объявлен persona non grata в Испании…)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:22
Тухель уже местечко ищет себе сезон и не закончился.
Capral
Capral ответ kth9mayuhab6 (раскрыть)
вчера в 18:11
Но, Вы же видите, в каком он состоянии.
kth9mayuhab6
kth9mayuhab6
вчера в 17:56
Дожились... Именитый тренер сам ищет работу
Capral
Capral
вчера в 17:38
Нынешнее состояние Тухеля, конечно, весьма плачевное и предлагать себя, кому бы то ни было, сейчас, он не может. Но, Тухель, тем и отличается, от того же Клоппа или от других немецких тренеров, что, сам, он, не является представителем, исконно немецкого футбола, о чём, он, неоднократно заявлял. Поэтому, вписаться, в испанский футбол- он мог бы вполне. Другое дело, что после неудачи в Баварии или, даже катастрофы, в этой команде, самому, Тухелю нужна пауза- прежде всего моральная... Клопп, после неудач последних лет и особенно после прошлого сезона, тоже, решил отдохнуть. Почему бы, им, вместе, не провести время, гденибудь на островах, набраться сил. Многое, будет зависить от результатов Баварии в Бундесе и в ЛЧ.

В любом случае, я- остаюсь его пламенным поклонником, и желаю ему- Удачи, где бы, он не работал!!!!!!!!
fv7rewqazym8
fv7rewqazym8
вчера в 16:50
Да...уж..... У Тухеля уже есть проект топ-уровня и он близок к закрытию прошлогоднего гештальта по проигрышу салатницы впервые за 12 лет.... может руководству Барсы нравится тот донный футбол который прививает Томас , учитывая потенциал Баварии играть так нестабильно это уровень прям... Год с каким-нибудь временщиком поиграйте спокойно, рычагами пошевелите, платежку разгрузите, и через год зовите отдохнувшего Клоппа. Все равно в следующем году они ничего не выиграют с текущим составом при любом тренере....

Достижения Тухеля:
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии....
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