Тухель предлагает себя «Барселоне»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подастся на вакансию главного тренера в «Барселоне».
Немецкий специалист не уверен, что ему удастся сохранить место в команде.
Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе летом.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подастся на вакансию главного тренера в «Барселоне».
Немецкий специалист не уверен, что ему удастся сохранить место в команде.
Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе летом.
В любом случае, я- остаюсь его пламенным поклонником, и желаю ему- Удачи, где бы, он не работал!!!!!!!!
В любом случае, я- остаюсь его пламенным поклонником, и желаю ему- Удачи, где бы, он не работал!!!!!!!!
Достижения Тухеля:
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии....
Достижения Тухеля:
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии....