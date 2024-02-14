Конте: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов как тренер»

Тренер ответил на вопрос о своей цели в карьере.

После «Тоттенхэма» я решил отдохнуть, чтобы посвятить время семье, навестить родителей. Отец хотел, чтобы я вернулся как можно быстрее, но я посчитал, что важно физически и ментально восстановиться. Теперь вопрос в том, что энергии у меня слишком много, поэтому я надоедаю жене.

Я хочу выиграть Лигу чемпионов как тренер. Понимаю, что это непросто. Людям кажется, что это легко. Но для этого нужен подходящий клуб, соответствующий твоим ожиданиям, который готов сделать последний шаг на пути к завоеванию титула. Взгляните на «Манчестер Сити» — им это удалось за семь лет, правда?

Хочу порадовать отца. Он сказал, что хочет увидеть меня с трофеем Лиги чемпионов. Это сложно, но у каждого может быть мечта.