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Конте: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов как тренер»

вчера, 20:58

Тренер Антонио Конте ответил на вопрос о своей цели в карьере.

После «Тоттенхэма» я решил отдохнуть, чтобы посвятить время семье, навестить родителей. Отец хотел, чтобы я вернулся как можно быстрее, но я посчитал, что важно физически и ментально восстановиться. Теперь вопрос в том, что энергии у меня слишком много, поэтому я надоедаю жене.

Я хочу выиграть Лигу чемпионов как тренер. Понимаю, что это непросто. Людям кажется, что это легко. Но для этого нужен подходящий клуб, соответствующий твоим ожиданиям, который готов сделать последний шаг на пути к завоеванию титула. Взгляните на «Манчестер Сити» — им это удалось за семь лет, правда?

Хочу порадовать отца. Он сказал, что хочет увидеть меня с трофеем Лиги чемпионов. Это сложно, но у каждого может быть мечта.

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Все комментарии
39ea9bzbtrsh
39ea9bzbtrsh
сегодня в 01:19
Об этом вслух не говорят,чтобы потом,над ним не смеялись,просто ждёт приглашения в топ клуб
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29, ред.
Антонио талантливый, энергичный, заводной, целеустремлённый..., однако быстро выгорает, теряет интерес и раньше времени бросает начатое там, где есть перспектива и почва для свершений.
Ему надо хорошенько поразмыслить над собственной системой ценностей.
Ведь Нельзя вкусить плод в достаточной мере, не взрастив его, не отдав ему частицу своего Я в ущерб самому себе, своему эго, своей семье, близким..., как тот же Гвардиола в МС, о котором он говорит, или Клопп в Ливерпуле.

Другими словами, чтобы взять ушастого, должно быть самопожертвование, вкупе с прилежанием и Верой в своё Детище. В этом и заключается сакральный смысл, когда победа в ЛЧ становится Явью!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:04, ред.
Больше шансов выиграть ее как помощник тренера, а еще больше шансов как болельщик
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:52
Вот он потроллил МС и посмеялся над собой и тем где он сейчас, притом без доли иронии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:42
Конте потухший тренер
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:33
Шансы были, но он их не использовал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:30
Мне кажется, что Конте, как тренер, закончился.
adekvat
adekvat ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:29
Он даже жене начал поднадаедать, не сбудется мечта отца.
therapy
therapy
вчера в 21:21
Осталось дело за малым-найти этот самый клуб.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:21
С таким характером долго нигде не может задержаться в последние годы…у него по накатанной как будто, когда черная полоса начинается, начинает обвинять игроков, потом руководство, поваров и т.д. Далее увольнение, крупная неустойка…
Гость
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