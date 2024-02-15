Клинсманн может быть уволен с поста наставника сборной Южной Кореи

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вчера, 11:52

Консультативный комитет Корейской футбольной ассоциации в четверг рекомендовал уволить главного тренера национальной сборной после поражения в полуфинале Кубка Азии от Иордании. Популярность немца в Южной Корее резко упала во время турнира, многие критиковали его поведение, когда он улыбался даже тогда, когда дела на поле шли не так, как хотелось бы его команде. Клинсманн также неоднократно подвергался критике за то, что большую часть времени проводил в Лос-Анджелесе, где он сейчас живёт.

59-летний специалист возглавил сборную Южной Кореи в феврале 2023 года. Под его руководством корейцы провели 19 матчей, 9 из которых выиграли, 5 свели в ничью и 5 проиграли.

Напомним, победителем Кубка Азии 2023 стала сборная Катара.