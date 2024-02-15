Спортивный директор «Баварии» — о Тухеле: «Мы все в одной лодке»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о работе главного тренера Томаса Тухеля.
Конечно, Тухель борется с ситуацией, которая очень сложна для всех нас. Наша цель — вместе выбраться из этой ситуации. Мы все в одной лодке, мы вместе.
14 февраля мюнхенская команда потерпела поражение от «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
В чемпионате Германии клуб с 50 очками занимает 2-е место. После проигрыша «Байеру» в 21-м туре (0:3) отрыв «Баварии» от лидера увеличился до 5 баллов.
Швайнштайгер: "Бавария играет в очень медленный футбол, особенно в атаке. Если вы видите, что Лацио играет вторым номером и выстраивает глубокоэшелонированную оборону, то ,своей, неторопливой игрой- вы еще больше помогаете сопернику защищаться. Играть надо быстро."
М.Баcлер: "Игра Баварии напоминает "рыбий жир" или сонливую игру, очень осторожную и неспешную. Я говорю об этом, уже 3-4 года, это- давняя проблема. В сегодняшнем футболе так не играют".
Швайнштайгер: "Бавария играет в очень медленный футбол, особенно в атаке. Если вы видите, что Лацио играет вторым номером и выстраивает глубокоэшелонированную оборону, то ,своей, неторопливой игрой- вы еще больше помогаете сопернику защищаться. Играть надо быстро."
М.Баcлер: "Игра Баварии напоминает "рыбий жир" или сонливую игру, очень осторожную и неспешную. Я говорю об этом, уже 3-4 года, это- давняя проблема. В сегодняшнем футболе так не играют".
скоро бортом зачерпнёт (
скоро бортом зачерпнёт (