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Спортивный директор «Баварии» — о Тухеле: «Мы все в одной лодке»

вчера, 11:49

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о работе главного тренера Томаса Тухеля.

Конечно, Тухель борется с ситуацией, которая очень сложна для всех нас. Наша цель — вместе выбраться из этой ситуации. Мы все в одной лодке, мы вместе.

14 февраля мюнхенская команда потерпела поражение от «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

В чемпионате Германии клуб с 50 очками занимает 2-е место. После проигрыша «Байеру» в 21-м туре (0:3) отрыв «Баварии» от лидера увеличился до 5 баллов.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 14:09
Давайте скинемся на торпедо и потопим эту лодку…))) Это единственный вариант который остался…
Capral
Capral
вчера в 12:51, ред.
Вот что сегодня, написали Б.Швайнштайгер и М.Баслер.

Швайнштайгер: "Бавария играет в очень медленный футбол, особенно в атаке. Если вы видите, что Лацио играет вторым номером и выстраивает глубокоэшелонированную оборону, то ,своей, неторопливой игрой- вы еще больше помогаете сопернику защищаться. Играть надо быстро."

М.Баcлер: "Игра Баварии напоминает "рыбий жир" или сонливую игру, очень осторожную и неспешную. Я говорю об этом, уже 3-4 года, это- давняя проблема. В сегодняшнем футболе так не играют".
112910415
112910415
вчера в 12:23
течь у вашей лодки,
скоро бортом зачерпнёт (
Вещий
Вещий
вчера в 12:11
Похоже если срочно не изменить ситуацию, то лодка может и затонуть прямо у берега...
Mozhay
Mozhay
вчера в 12:05
В такой лодке некоторые чемпионами один раз в двадцать лет становятся.
Гость
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