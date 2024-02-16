Осимхен — приоритетная цель ПСЖ в случае ухода Мбаппе

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вчера, 11:44

Нападающий «Наполи» стал приоритетной трансферной целью «Пари Сен-Жермен» на лето после того, как форвард сообщил клубу о том, что покинет французскую команду.

Нигерийский футболист выступает за неаполитанцев с 2020 года, перейдя из «Лилля». В декабре «адзурри» продлили контракт с игроком до 2026 года.