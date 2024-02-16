Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Осимхен — приоритетная цель ПСЖ в случае ухода Мбаппе

вчера, 11:44

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал приоритетной трансферной целью «Пари Сен-Жермен» на лето после того, как форвард Килиан Мбаппе сообщил клубу о том, что покинет французскую команду.

Нигерийский футболист выступает за неаполитанцев с 2020 года, перейдя из «Лилля». В декабре «адзурри» продлили контракт с игроком до 2026 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПерес сообщил игрокам «Реала» о трансфере Мбаппе
Сегодня, 16:29
СлухиМаркос Алонсо может перейти в «Атлетико» на правах свободного агента
Сегодня, 14:58
СлухиПогба может уйти из «Ювентуса»
Сегодня, 13:47
Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мбаппе в «Ливерпуль»
Сегодня, 12:54
СлухиВратарь «Вольфсбурга» заинтересовал клубы из Испании и Саудовской Аравии
Сегодня, 11:52
Хави хочет, чтобы Гави остался в «Барселоне»
Сегодня, 10:54
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:10
Псж его контаркт не потянет. Саудиты предложат гораздо больше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:00, ред.
Беда ПСЖ - средняя линия. Витинья, Руиз, Солер - всё не то. Месси, хоть и в возрасте уж был, но пользы от него в середине было больше, чем от этих троих вместе взятых. Асенсио хорош, но его одного мало. А после ухода Мбаппе, всё ещё больше усложняется.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:51
Луис Энрике главный тренер ПСЖ, и ему скорее всего нужны некоторые игроки в составе своей команды, с которыми он работал до ПСЖ. Трансфер Марко Асенсио тому доказательство. Игрок сыграл главную роль в схемах Энрике в сборной Испании, когда он тренировал сборную. После назначения Энрике главным тренером сразу же чередовал трансфер Марко. Он также способствовал состоявшемуся трансферу Дембеле. После ухода Мбаппе, в чем я не сомневаюсь, для ротации состава «ПСЖ» понадобится исполнитель, но Осимхен рискованный вариант. Еще читал что есть интерес к Леао из Милана, но он тоже нестабилен, хотя бегунок для флангов. Скорее надо подумать тщательно и мудро перед решением. Мбаппе в течение нескольких лет был основным исполнителем в нападении, после его трансфера надо искать хорошую замену.
b9peknsqq7x7
b9peknsqq7x7
вчера в 12:41
Мбаппе передумал и никуда он не уйдет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Ты рисуешь идеальную картину.
В идеале, да, но где ты это наблюдаешь, когда у топов по полкоманды на бюллетене ?
А с "кружевами" Чефера... дальше - больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:37
Всё равно игрок хорош на определённой позиции максимально, на других не так. Например, пока Вини был травмирован, Родриго просто разрывал левый фланг, а на правом, где он играет, он максимум неплох.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
Если речь заходит про топ, то границы вингер-цн., как правило смываются.
В таких командах как ПСЖ, МС, Реал, Ливерпуль нападающий должен уметь играть везде, что мы подчас и наблюдаем, когда крайние вингеры и цн меняются флангами/ местами и путают дефов оппонента. Холланд видел откуда Копенгагену первую банку положил ? Правильно, находясь на позиции Доку - слева. А Ливерпуль так и вовсе на нападающих-универсалах вывозит игры.
Тимы ниже классом, да, - им нужны более профильные игроки, ибо топовых нападов они в фин. смысле не потянут.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:32
А какая разница-то? Чтобы клермоны с лорьянами громить не важно кто на какой позиции играет))
112910415
112910415
вчера в 12:06
не надо торопиться !
черепаховый возьмёт и никуда не уйдёт !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:02, ред.
Посмотрел я на Витю в его игре за Нигерию в финале КАН...
То ли у меня глаз замылился, то ли ещё что, но выглядел он, как какой то рахит. Ему там явно не до игры было. Мож. болел или ещё что... Не знаю.

Как по мне, лучше Феликса из Барселоны забрать..., на случай, если у каталонцев с финансами по нему не получится, конечно. Дороговато встанет португалец, но думаю, оно того стоит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:00
Мне более интересно, что, после того, как у них уходит левый вингер, приоритет для них взять центрнапа)
dfbqcwe3wpr6
dfbqcwe3wpr6
вчера в 11:58
Если Виктор Осимхен перейдет в «Пари Сен-Жермен», то это будет хорошей заменой для Килиана Мбаппе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:50
Не совсем равноценная замена будет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
Осимхен, Рэшфорд, Леау.....
Только среди загорелых выбирают)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 