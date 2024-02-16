Осимхен — приоритетная цель ПСЖ в случае ухода Мбаппе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал приоритетной трансферной целью «Пари Сен-Жермен» на лето после того, как форвард Килиан Мбаппе сообщил клубу о том, что покинет французскую команду.
Нигерийский футболист выступает за неаполитанцев с 2020 года, перейдя из «Лилля». В декабре «адзурри» продлили контракт с игроком до 2026 года.
То ли у меня глаз замылился, то ли ещё что, но выглядел он, как какой то рахит. Ему там явно не до игры было. Мож. болел или ещё что... Не знаю.
Как по мне, лучше Феликса из Барселоны забрать..., на случай, если у каталонцев с финансами по нему не получится, конечно. Дороговато встанет португалец, но думаю, оно того стоит.
То ли у меня глаз замылился, то ли ещё что, но выглядел он, как какой то рахит. Ему там явно не до игры было. Мож. болел или ещё что... Не знаю.
Как по мне, лучше Феликса из Барселоны забрать..., на случай, если у каталонцев с финансами по нему не получится, конечно. Дороговато встанет португалец, но думаю, оно того стоит.
В таких командах как ПСЖ, МС, Реал, Ливерпуль нападающий должен уметь играть везде, что мы подчас и наблюдаем, когда крайние вингеры и цн меняются флангами/ местами и путают дефов оппонента. Холланд видел откуда Копенгагену первую банку положил ? Правильно, находясь на позиции Доку - слева. А Ливерпуль так и вовсе на нападающих-универсалах вывозит игры.
Тимы ниже классом, да, - им нужны более профильные игроки, ибо топовых нападов они в фин. смысле не потянут.
В таких командах как ПСЖ, МС, Реал, Ливерпуль нападающий должен уметь играть везде, что мы подчас и наблюдаем, когда крайние вингеры и цн меняются флангами/ местами и путают дефов оппонента. Холланд видел откуда Копенгагену первую банку положил ? Правильно, находясь на позиции Доку - слева. А Ливерпуль так и вовсе на нападающих-универсалах вывозит игры.
Тимы ниже классом, да, - им нужны более профильные игроки, ибо топовых нападов они в фин. смысле не потянут.