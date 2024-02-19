«Спартак» интересуется вратарями ЦСКА и «Краснодара». Максименко и Селихов не устраивают

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вчера, 17:33

Новый спортивный директор не фанат двух Александров.

Амарал и Абаскаль считают голкиперов слабым звеном

Португальский директор «Спартака», как и тренер Абаскаль, которого каждую неделю «сватают» в команду Ла Лиги, а потом сами клубы выбирают других специалистов, развернули активную кампанию по реорганизации состава «красно-белых». Менеджеры получили большие деньги на трансфер нападающего Манфреда Угальде. Но шестилетний тюремный срок Промеса, проблемы в опорной зоне и в центре защиты ведут к новым поискам.

Но если смотреть на «Спартак» комплексно, то беда по-прежнему в обороне. Москвичи давят на соперников в РПЛ и создают моменты. Над реализацией надо работать, но даже у Холанда из «Манчестер Сити» может случиться вечер удивительных промахов. А Нуньес из «Ливерпуля» умеет перебросить голкипера соперника в сложном эпизоде. Запас прочности в атаке «Спартака» останется, даже если команду покинет лидер в нападении универсал Промес.

А вот что делать с обороной? У Абаскаля есть конфликт с капитаном «Спартака» Джикией. На сборах надеются, что подтянут уровень игры парагвайского защитника Дуарте. Фланги тоже играли неважно, пускай Денисов цеплялся за соперников чаще, чем его коллеги с левого края поля. Но все дороги мяча в футболе ведут в ворота, а с голкиперами «Спартаку» не повезло. Нет стража ворот, которого можно окрестить «половиной команды». А такой игрок нужен.

У Селихова много травм, а Максименко не развивается

Младший Александр пережил черный отрезок в футболке «Спартака». Максименко допускал явные ошибки на линии, в результате получил неприятный опыт в воротах московского клуба, как в прошлом было с вратарем «Ростова» Песьяковым. Карьера Александра может продолжиться в похожем стиле. После «Спартака» отправится в один из крепких середняков, а не перейдет в «Зенит», как пророчат слухи. Максименко в этом сезоне отразил 75 % ударов – 37 из 49, не считая пенальти. Но у его старшего коллеги и тезки Селихова статистика лучше, 13 сейвов после 16 попыток соперников.

Вот только опытный голкипер сыграл всего в пяти поединках. Контракт Александра со «Спартаком» всего на год с опцией продления, вратарю в апреле исполнится тридцать лет. Но карьеру в Москве омрачают травмы. Хотя в этом сезоне были проблемы только с плечом, раньше хватало неприятностей – спина, перелом пальца на руке, проблемы с сухожилиями, которые оставляли Селихова без игровой практики на длительных отрезках по 15-25 игр подряд. Тяжело набрать форму и выбить Максименко из основы, если не можешь толком работать и постоянно отвлекаешься на лечение.

Весной Максименко останется ближе к основе? Решать Абаскалю, ведь к обоим голкиперам есть серьезный вопрос. Они не умеют управлять линией защиты. Видно, что подсказки вратарей не действуют на Бабича, Дуарте, Литвинова, Рябчука и Денисова. В результате сам по себе голкипер «Спартака» может стать героем отдельно взятого поединка, но на дистанции получаете команду, которая пропустила 24 мяча в 18 турах. А ещё допустила больше явных моментов, чем «Балтика» тренера Игнашевича, хотя «Спартак» чаще владеет мячом. Вот поэтому Абаскаль ищет команде голкипера.

Агкацев и Помазун входят в сферу интересов «Спартака»

С одной стороны, видим желание представителей двух голкиперов подогреть интерес к их персонам. Говорят о резервисте «Краснодара», поскольку Сафонов не пустит Агкацева в основу, и о голкипере ЦСКА . Помазун в давней аренде в «Урале», но мечтает о большем в Москве. Акинфеев никак не уходит на пенсию. Но даже когда Игорь завяжет с футболом, то «армейцы» могут поставить в основу не Помазуна. Тяжело заменить голкипера, который играл столько лет подряд как Акинфеев.

В «Спартаке» такой стабильности не было даже у Диканя и Реброва. Поэтому в клубе ищут пусть не второго Акинфеева, а хотя бы молодого Гильерме времен лучших сезонов «Локомотива» по влиянию на команду. Селихов и Максименко, при всем уважении, не вратари уровня железной основы на десяток лет. Понятно, что на пике формы оба даже «Зенит» могут заинтересовать. Но только из-за необходимости найти замену Кержакову, который может завершить карьеру, так как Михаилу уже 37 лет.

Многие голкиперы РПЛ постарели, поэтому смена поколений на этой лимитной позиции произойдет в ближайшие годы. «Краснодар» может потерять Сафонова, если Матвей отправится в серьезную европейскую лигу – веская причина не отпускать Агкацева в «Спартак», как уже отпустили Адамова, который теперь в «Зените». ЦСКА понимает, что Акинфеев не вечный, но «Спартак» тоже ищет себе стабильного голкипера. Причем иностранца подписать не могут. И найти сложно, и лимит поджимает.

Вратарь будет местным, поэтому круг кандидатов ограничен. Но нет причин Агкацеву и Помазуну рисковать именно в «Спартаке», где слабая игра обороны и плохая поддержка тренерского штаба для любого вратаря, который оступился по любой из причин. Также непонятно будущее тренера Абаскаля, а новый наставник может пересмотреть свое отношение к двум голкиперам, которые претендуют на основу. Пока Селихов и Максименко будут воевать между собой, а Свинов скучать без дела.

Понятен стратегический план «Спартака» – найти человека, который ещё круче, чем два Александра и один Илья. Но нерешительность главного тренера, который не может определиться, а также отсутствие сильного наставника вратарей, чтобы Селихов или Максименко стали лучшими голкиперами сезона, мешает потенциальному новичку слепо верить в счастливую звезду в футболке «Спартака». Сафонов отразил 85 % ударов, а Максименко лишь на седьмом месте. Неплохой результат, но Абаскаля не устраивает. Тренер не доверяет многим из состава команды – устроит «Голодные игры». «Красно-белые» ищут голкипера, заодно пытаются подстегнуть тех, кто уже в заявке.