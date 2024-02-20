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«Спартак» не заинтересован в трансфере Данила Глебова

вчера, 09:50

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не перейдёт в «Спартак».

По данным источника, футболист не находится в шорт-листе московского клуба, несмотря на слухи, которые появились в СМИ.

«Спартак» не будет подписывать Глебова в зимнее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:13
Глебову переход в Спартак явно не пойдёт на пользу по нескольким причинам.
Игрок среднего уровня, который может просто потеряться, тем более в Спартаке, где атмосфера давит на игроков с тройной тяжестью.
Это он в Ростове любимчик болельщиков и лично Карпина, а в Спартаке сегодня тебя возносят в космос, а завтра будут гнать мокрыми тряпками.
Вот если бы Карпин возглавил Спартак, первый трансфер 99,9% был бы Глебов.
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 12:49
Мало в это верится, просто Глебов не хочет на лавку в стане средненькой команды.
Интерес
Интерес
вчера в 12:38
Скоро форточка водокачки захлопнется и водяное колесо заработает на том,что есть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:06
Мясо сами слух запускают, сами потом каким то источником опровергают... Кто будет отпускать системообразующих игроков?
Mozhay
Mozhay
вчера в 10:01
Или Глебов не хочет в спартак?
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