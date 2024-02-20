«Спартак» не заинтересован в трансфере Данила Глебова

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вчера, 09:50

Полузащитник «Ростова» не перейдёт в «Спартак».

По данным источника, футболист не находится в шорт-листе московского клуба, несмотря на слухи, которые появились в СМИ .

«Спартак» не будет подписывать Глебова в зимнее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.