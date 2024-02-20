«Спартак» не заинтересован в трансфере Данила Глебова

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не перейдёт в «Спартак».
По данным источника, футболист не находится в шорт-листе московского клуба, несмотря на слухи, которые появились в СМИ.
«Спартак» не будет подписывать Глебова в зимнее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.
Игрок среднего уровня, который может просто потеряться, тем более в Спартаке, где атмосфера давит на игроков с тройной тяжестью.
Это он в Ростове любимчик болельщиков и лично Карпина, а в Спартаке сегодня тебя возносят в космос, а завтра будут гнать мокрыми тряпками.
Вот если бы Карпин возглавил Спартак, первый трансфер 99,9% был бы Глебов.
Игрок среднего уровня, который может просто потеряться, тем более в Спартаке, где атмосфера давит на игроков с тройной тяжестью.
Это он в Ростове любимчик болельщиков и лично Карпина, а в Спартаке сегодня тебя возносят в космос, а завтра будут гнать мокрыми тряпками.
Вот если бы Карпин возглавил Спартак, первый трансфер 99,9% был бы Глебов.