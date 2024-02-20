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Семак: «Тикнизян укрепил бы „Зенит“, но не получилось»

вчера, 10:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось. Поэтому будем дальше двигаться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:03
обидно, да ..
Giovanny
Giovanny
вчера в 12:47
Есть игроки куда лучше Тикнизяна.
Интерес
Интерес
вчера в 12:37
Ладно кривляться,мы ведь знаем,что победоносный ФК"Копакабана Балтия" может усилить только коренной генерал песчаных карьеров.На худой конец-сержант.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Не получилось с одним - получится с другим...
Гость
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