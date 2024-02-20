Семак: «Тикнизян укрепил бы „Зенит“, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» .

Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось. Поэтому будем дальше двигаться.