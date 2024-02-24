Круговой мог продолжить карьеру в Серии А

Александр Маркелов, сооснователь агентства A2M, рассказал, где мог продолжить карьеру защитник «Зенита» прошлым летом.

У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту, спрашивал об этом. Это было летом 2023 года. Круговой и агент смотрели в эту сторону.

Какую зарплату могла дать «Болонья»? От 500 тысяч евро до миллиона.