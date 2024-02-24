Круговой мог продолжить карьеру в Серии А

Александр Маркелов, сооснователь агентства A2M, рассказал, где мог продолжить карьеру защитник «Зенита» Данил Круговой прошлым летом.
У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту, спрашивал об этом. Это было летом 2023 года. Круговой и агент смотрели в эту сторону.
Какую зарплату могла дать «Болонья»? От 500 тысяч евро до миллиона.
- Так и хочется им ответить - А вы знаете, что я мог бы быть сыном президента? А вы знаете, что меня инопланетяне хотели взять на свою планету? И т.д....
- Так и хочется им ответить - А вы знаете, что я мог бы быть сыном президента? А вы знаете, что меня инопланетяне хотели взять на свою планету? И т.д....
https://www.youtube.com/watch?v=97wJqOwIyw4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA
И Золотой мяч мимо пролетел !))
И Золотой мяч мимо пролетел !))