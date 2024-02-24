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Круговой мог продолжить карьеру в Серии А

вчера, 09:18

Александр Маркелов, сооснователь агентства A2M, рассказал, где мог продолжить карьеру защитник «Зенита» Данил Круговой прошлым летом.

У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту, спрашивал об этом. Это было летом 2023 года. Круговой и агент смотрели в эту сторону.

Какую зарплату могла дать «Болонья»? От 500 тысяч евро до миллиона.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:02
- Ну как только агенты после закрытия трансферного окна ни пытаются набить себе цену, а заодно и своему подопечному... А вы знаете, он мог бы то-то и то-то. А вы знаете, его чуть не купили те-то и те-то... И т.д., и т.п.
- Так и хочется им ответить - А вы знаете, что я мог бы быть сыном президента? А вы знаете, что меня инопланетяне хотели взять на свою планету? И т.д....
lotsman
lotsman
вчера в 13:32
В какую сторону смотрели агент и Круговой? В сторону А2М? А Болонья больше нигде не могла спросить, кроме как у Маркелова?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:13
Из серии: "При удачном стечении обстоятельств моей женой могла стать Анджелина Джоли"...
5sntpyrue2u6
5sntpyrue2u6
вчера в 12:45
Ясно, что игрок выбрал Зарплату Зенита.
112910415
112910415
вчера в 11:49
а счастье было где-то рядом ...
galem72
galem72
вчера в 11:41
Просто парень ждал предложение от Ювентуса или Интера, но те смотрели в другую сторону. Поэтому Данилка решил не марать зря бутсы в Болонье и выбрал скрепную рпл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:41
Круговым интересовались итальянцы ? Врёт, наверное... А если нет, то каким образом они смогли разглядеть в нём футболиста чемпионата Италии?...
Вещий
Вещий
вчера в 11:15
Ну задним числом можно многое говорить, но по факту что имеем то и имеем.
Интерес
Интерес
вчера в 11:14
Да никто не спрашивал,судя по тексту! Сам придумал,сам сп...л.А,нет,жена спрашивала...
k7p25vess4ek
k7p25vess4ek
вчера в 10:08
Если мог то почему не отдали???
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:06
Круговой решил, что Зенит не тянет, Болонью тоже вряд ли, вот и выбрал ЦСКА. Может хоть там будет играть.
nubom
nubom
вчера в 09:49
"...Круговой и агент смотрели в эту сторону."

2nsvs9ncsxbf
2nsvs9ncsxbf
вчера в 09:46
Это довольно интересный история. Поверим на слово.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:40
Мог , если, был бы и т.д и т.п .
И Золотой мяч мимо пролетел !))
Гость
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