В «Енисее» рассказали, почему отказались от трансфера Брайана Идову

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал, почему клуб не подписал контракт с защитником .

Не договорились. Решение было за главным тренером и спортивным директором. Мне было интересно, чтобы Брайн появился в нашей команде, но вопрос не решили. Я понимаю, что Тихонов не настаивал на его приходе. Идову был на сборах, поучаствовал в играх. Видимо, чуть-чуть не хватает физического состояния, не в оптимальной форме. И не договорились по агентским делам.