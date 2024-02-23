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В «Енисее» рассказали, почему отказались от трансфера Брайана Идову

вчера, 19:52

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал, почему клуб не подписал контракт с защитником Брайном Идову.

Не договорились. Решение было за главным тренером и спортивным директором. Мне было интересно, чтобы Брайн появился в нашей команде, но вопрос не решили. Я понимаю, что Тихонов не настаивал на его приходе. Идову был на сборах, поучаствовал в играх. Видимо, чуть-чуть не хватает физического состояния, не в оптимальной форме. И не договорились по агентским делам.

Последней командой 31-летнего Идову были «Химки», за которые он выступал с 2021 по 2023 год.

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Все комментарии
q9gn8bhnmjam
q9gn8bhnmjam
вчера в 20:18
Очень жаль, что не смогли договориться. Брайан Идову - качественный защитник, который мог бы помочь «Енисею». Надеюсь, что клуб сможет найти подходящего игрока в ближайшее время.
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