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Алип прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала»

вчера, 10:38

Защитник «Зенита» Нуралы Алип оценил слухи о возможном интересе к нему со стороны «Реала».

Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».

Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов. В команде меня подкалывали из-за этого, но ещё раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

Сам я сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал».

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 19:17
Такие «новости» даже не комментируются.
pomor45
pomor45
вчера в 16:24
Алип в Реал влип.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38, ред.
Реалов много, Алип один.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:19
Ну насчёт Реала не знаю, но где-нибудь в Бельгии или Греции точно заиграл бы!
nubom
nubom
вчера в 13:28
Мостовому и Круговому надо было меньше языком болтать, тогда бы их в сборной Казахстана оставили...
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:24
еще уровня зенита даже не достиг. а вообще мечтать не вредно, иногда они материализуются
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:41
Все понимают что у Алипа одинаковые шансы на получение Оскара...Нобелевской премии и Приглашения в Реал.....
Но всё равно читают подобные "новости"....
Правильно делает что не обижается на распространителей подобных слухов...на таких вообще не обижаются...))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:14
В Кайрате его место или в край Тобол, но ни как не Реал !
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10, ред.
Алип прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала».

Юмора вам в ленту к 23-му февраля !))
56axucqd6mub
56axucqd6mub ответ ejcry6fjk2d6 (раскрыть)
вчера в 11:05
😂👍
adekvat
adekvat
вчера в 10:54
Рановато ему в Европу.
ejcry6fjk2d6
ejcry6fjk2d6
вчера в 10:43
Похоже на болотах сильная утечка газа
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