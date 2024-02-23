Алип прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала».

Защитник «Зенита» Нуралы Алип оценил слухи о возможном интересе к нему со стороны «Реала».
Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».
Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов. В команде меня подкалывали из-за этого, но ещё раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.
Сам я сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал».
Но всё равно читают подобные "новости"....
Правильно делает что не обижается на распространителей подобных слухов...на таких вообще не обижаются...))
Но всё равно читают подобные "новости"....
Правильно делает что не обижается на распространителей подобных слухов...на таких вообще не обижаются...))
Юмора вам в ленту к 23-му февраля !))
Юмора вам в ленту к 23-му февраля !))