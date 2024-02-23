Алип рассказал, думал ли он об уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» рассказал, что думал об уходе из клуба.

Мог ли я уйти из «Зенита», например, в аренду? Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью — сыграл больше, чем за всё предыдущее время. Понимаю, что это, возможно, аванс. Так что буду ещё больше работать.