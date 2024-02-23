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Алип рассказал, думал ли он об уходе из «Зенита»

вчера, 08:36

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что думал об уходе из клуба.

Мог ли я уйти из «Зенита», например, в аренду? Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью — сыграл больше, чем за всё предыдущее время. Понимаю, что это, возможно, аванс. Так что буду ещё больше работать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:49, ред.
Человек говорящий "Буду больше работать"....автоматически попадает в ряд лиц явно недорабатывающих ранее...))
Asper
Asper
вчера в 12:45
Ренана вышиб, это заслуженно. Теперь задача сложнее - быть сильнее Эраковича и Родригао за место рядом с Нино.
Это уже хрен его знает, но пожелаем удачи, зае**л
Хиромант
Хиромант ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:34
- И вас с праздником!
lotsman
lotsman
вчера в 10:37
Мысли у него были.) Какие могут быть мысли, когда подписан контракт? Мысли могут быть у руководства клуба, они решают, в аренду, на продажу либо играй как следует. А у тебя мысли будут после Нового Года, за полгода до конца контракта, продлевать или искать другой вариант.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:17
Думал не думал, рубли доллары...
Hauptman
Hauptman
вчера в 09:08
Теперь нужно ожидать хорошей игры и больше уверенности.
shlomo
shlomo
вчера в 09:04
Уважаемая администрация и пользователи сайта!!!

Поздравляю всех причастных с 23 февраля! Искренне желаю иметь богатырское здоровье, стойкости и целеустремленности в жизни. Бескрайнего счастья и исполнения всех самых тайных желаний! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь....
v32bkhwcpbtb
v32bkhwcpbtb
вчера в 08:55
Хватило терпения, дождался, используй Шанс
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