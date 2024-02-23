Алип рассказал, думал ли он об уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что думал об уходе из клуба.
Мог ли я уйти из «Зенита», например, в аренду? Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью — сыграл больше, чем за всё предыдущее время. Понимаю, что это, возможно, аванс. Так что буду ещё больше работать.
Это уже хрен его знает, но пожелаем удачи, зае**л
Это уже хрен его знает, но пожелаем удачи, зае**л
Поздравляю всех причастных с 23 февраля! Искренне желаю иметь богатырское здоровье, стойкости и целеустремленности в жизни. Бескрайнего счастья и исполнения всех самых тайных желаний! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь....
Поздравляю всех причастных с 23 февраля! Искренне желаю иметь богатырское здоровье, стойкости и целеустремленности в жизни. Бескрайнего счастья и исполнения всех самых тайных желаний! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь....