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Женская сборная России сыграет с Ботсваной

вчера, 17:59

Женская сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ботсваны.

Встреча пройдёт 27 февраля в турецком Белеке на поле Kaya Hotel Sports Center. Начало игры — в 17:00.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда прошла отбор на Африканский кубок наций, где дошла до 1/4 финала.

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о сопернике:

Сборная Ботсваны не на слуху, но могу сказать, что это достойный соперник. В ее активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки физически развиты, сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным и информативным.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:41
удалось добиться согласия у самой сборной Ботсваны !
yhpckf4ne6m5
yhpckf4ne6m5
вчера в 20:39
Минимум пять мячей положат.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
Всем приятного вечера!))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
Вот здесь сосед (очень далекий от футбола) спрашивает по этой теме:
А в чем разница между нашей женской сборной и мужской Ботсваны...
Попытки попытки объяснить на футбольном языке не увенчались успехом, а доходчиво - зашло:
- У тебя какой размер ноги?
- 46!
- А у твоей жены?
- 36!
Запомни говорю, так и у женской и мужской сборных, разница между ног!)
s5e4542pemsg
s5e4542pemsg
вчера в 18:37
Интересно будет посмотреть на игру женской сборной России против команды Ботсваны! Думаю, это будет интересный матч и наши девушки покажут хорошую игру.
Cules2013
Cules2013
вчера в 18:19
А мужская когда с Ботсваной играть будет?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:16
С таким же успехом можете сыграть со сборной Урюпинска....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:13
"Женская сборная России сыграет с Ботсваной"


Мну так и не понял - будут играть с "женской" сборной Ботсваны или "мужской"?))

Ведь разница есть....))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:12, ред.
Ишь как расхвалил мощную сборную Ботсваны, занимающую лидирующее положение в мировом футболе. Цель его восхищения одна: чтобы все видели, что российская сборная не промах и "отхватила" достойного соперника, с которым мечтает сыграть любая команда в мире.
Capral
Capral
вчера в 18:09
И не стыдно?! Даже комментировать не хочется. В какой, еще, африканской деревне не играли сборные России?!
drug01
drug01
вчера в 18:06
Надо смелее себя показывать на футбольной арене!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:04
"Сборная Ботсваны не на слуху" - но после игры с нашими девчонками о ней заговорят...))),
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