"Женская сборная России сыграет с Ботсваной"

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вчера, 17:59

Женская сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ботсваны.

Встреча пройдёт 27 февраля в турецком Белеке на поле Kaya Hotel Sports Center. Начало игры — в 17:00.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА . В 2022 году национальная команда прошла отбор на Африканский кубок наций, где дошла до 1/4 финала.

Главный тренер женской сборной России высказался о сопернике: