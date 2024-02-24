"Женская сборная России сыграет с Ботсваной"

Женская сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ботсваны.
Встреча пройдёт 27 февраля в турецком Белеке на поле Kaya Hotel Sports Center. Начало игры — в 17:00.
Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда прошла отбор на Африканский кубок наций, где дошла до 1/4 финала.
Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о сопернике:
Сборная Ботсваны не на слуху, но могу сказать, что это достойный соперник. В ее активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки физически развиты, сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным и информативным.