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«Ливерпуль» проведёт товарищеские матчи против «Арсенала» и «Ман Юнайтед»

вчера, 20:26

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что во время предсезонного тура по США команда проведёт товарищеские матчи против «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные» встретятся с «Арсеналом» на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» в Филадельфии 31 июля. С «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» сыграет 3 августа на стадионе «Уильямс-Брайс» в Южной Каролине.

«Ливерпуль» проведёт товарищеские матчи против «Арсенала» и «Ман Юнайтед»

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:45
эти коммерческие турниры сильно отвлекают. отнимают силы само участие перелеты..
лучше дать игрокам нормально отдохнуть-восстановиться, но клубы зарабатывают деньги
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:24
Не могли найти других достойных соперников,замутили бы что нибуть необычное!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:28
В Англии не наигрались что ли друг с другом команды…)
Гость
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