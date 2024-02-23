«Ливерпуль» проведёт товарищеские матчи против «Арсенала» и «Ман Юнайтед»

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вчера, 20:26

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что во время предсезонного тура по США команда проведёт товарищеские матчи против «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные» встретятся с «Арсеналом» на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» в Филадельфии 31 июля. С «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» сыграет 3 августа на стадионе «Уильямс-Брайс» в Южной Каролине.