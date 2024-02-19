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Кубок Африканских Наций-2025 планируется провести летом

вчера, 19:35

Следующий Кубок Африканских Наций, проведение которого запланировано на 2025 год в Марокко, пройдёт в июле-августе.

По информации RMC Sport со ссылкой на AFP, Африканская конфедерация футбола (CAF) дала принципиальное согласие на проведение предстоящего турнира летом. Предполагаемые даты — с 20 июля по 16 или 17 августа.

Изначально КАН-2025 должен был пройти в январе-феврале.

19 февраля CAF объявила о том, что жеребьёвка предварительного раунда следующего Кубка Африканских Наций запланирована на 20 февраля 2024 года. В нём примут участие 8 сборных с самым низким рейтингом. В период с 18 по 26 марта пройдут домашние и выездные матчи этой стадии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:19
обморожений точно не будет )
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:27
Ой, гару.. Хе..
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:44
Летом в Африке? Да игроки падать в обморок будут.
drug01
drug01
вчера в 19:41
Летом провести конечно лучше! Уже скоро будет жребий
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Ну и хорошо - всё потеплее будет...)
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