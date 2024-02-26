Три английских клуба хотят подписать Кубо

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вчера, 15:45

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за полузащитником «Реала Сосьедад» .

Японец может стать трансферной целью на лето для трёх перечисленных клубов.

В нынешнем сезоне Кубо забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 21 матче испанской Примеры.