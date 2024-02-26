Три английских клуба хотят подписать Кубо

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за полузащитником «Реала Сосьедад» Такефуса Кубой.
Японец может стать трансферной целью на лето для трёх перечисленных клубов.
В нынешнем сезоне Кубо забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 21 матче испанской Примеры.
А вот если все три клуба всерьез будут бороться за Кубо, то мне кажется у Арсенала будет небольшое преимущество в лице Томиясу и возможно он сможет повлиять на выбор Кубо....
А вот если все три клуба всерьез будут бороться за Кубо, то мне кажется у Арсенала будет небольшое преимущество в лице Томиясу и возможно он сможет повлиять на выбор Кубо....