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Три английских клуба хотят подписать Кубо

вчера, 15:45

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за полузащитником «Реала Сосьедад» Такефуса Кубой.

Японец может стать трансферной целью на лето для трёх перечисленных клубов.

В нынешнем сезоне Кубо забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 21 матче испанской Примеры.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 20:45
Какой из вариантов самый неоптимальный?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:33
Стилестически японец подходит каждому из этих клубов. Он может играть как в скоростной манере Ливерпуля и Ньюкасла (они любят проводить молнеиносные атаки), так и в комбинационный футбол Арсенала, т.к японеу силен и технически, и в плане скорости. Каждый из перечисленных клубов может потянуть трансфер в финансовом плане, тут скорее будет сам игрок выберать лучшие для себя условия. В Арсенале ему придется конкурировать с Сака, и скорее всего Кубо будет вторым номером на эту позицию. В Ливерпуле Кубо будет играть либо вместо Салаха, либо как сменщик Салаху. А вот в Нькасле он вполне может быть основным, т.к от Альмирона вроде как Хау готов избавиться, а Мёрфи точно не уровень основного вингера Ньюкасла, так что Кубо тут может быть основным.
А вот если все три клуба всерьез будут бороться за Кубо, то мне кажется у Арсенала будет небольшое преимущество в лице Томиясу и возможно он сможет повлиять на выбор Кубо....
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:02
Ньюкасл самый оптимальный вариант для него.
Вещий
Вещий
вчера в 15:53
Хороший выбор у парня... теперь нужно угадать куда
8gznr3x9344y
8gznr3x9344y
вчера в 15:47
Интересно, кто из этих клубов в итоге сможет заполучить Кубо. Он кажется отличным дополнением для любого из них.
Гость
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